Giá cà chua tại Ấn Độ tăng mạnh do khan hiếm nguồn cung

Giá cà chua trên thị trường bán buôn tại Ấn Độ trong những ngày tới có thể sẽ chạm mốc 300 rupee (tương đương 3,6 USD/kg). Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh giá cà chua tăng liên tục, trong hơn 1 tháng qua do nguồn cung trong nước khan hiếm. Ấn Độ đang trải qua mùa gió mùa bất thường với lượng mưa tăng đột biến tại các vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng. Mưa nhiều và liên tục khiến sản lượng các loại rau quả giảm và việc vận chuyển tới các vùng tiêu thụ gặp khó khăn.

Giá cà chua trên thị trường bán buôn tại Ấn Độ tăng từ giữa tháng 6, khi mùa gió mùa bắt đầu, từ 160 rupee/kg lên 220 rupee/kg. Giá bán buôn tăng đẩy giá bán lẻ trong nước tại Ấn Độ cũng tăng. Giá cả leo thang cũng buộc người tiêu dùng Ấn Độ phải cắt giảm chi tiêu cho mặt hàng đồ ăn.

Nông dân tại quận Udhampur, vùng Lãnh thổ Liên bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ phân loại cà chua (Ảnh: ANI)

Một thành viên của Ủy ban Tiếp thị sản phẩm nông nghiệp cho biết, các nhà bán buôn rau quả đang đối mặt với thua lỗ do doanh số bán cà chua, ớt chuông và các loại rau quả theo mùa giảm mạnh. Bên cạnh đó, chất lượng của cà chua và nhiều loại rau quả khác từ vùng trồng ở các bang Himachal Pradesh, Karnataka và Maharashtra cũng suy giảm do mưa ảnh hưởng lớn tới mùa màng.

Chính phủ Ấn Độ cũng đã có các biện pháp can thiệp thị trường bán lẻ, để ngăn đà tăng giá cà chua thông qua tăng tỷ lệ trợ cấp kể từ ngày 14/7. Giá bán lẻ cà chua tại vùng Thủ đô New Delhi đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, giá cả sẽ lại leo thang. Tại chợ đầu mối Azadpur - nơi cung cấp rau quả cho Thủ đô New Delhi và miền Bắc Ấn Độ, cả nguồn cung và cầu cà chua đang ở mức thấp và các thương nhân tại đây gặp khó khăn với việc kinh doanh.

Người bán thì đối mặt với việc nhập hàng hóa về chậm hơn dự kiến và chất lượng rau quả bị giảm. Trong khi khách hàng lại không muốn bỏ tiền mua cà chua, ớt chuông, súp lơ và bắp cải với giá cao. Theo số liệu của Bộ Bảo vệ Người tiêu dùng Ấn Độ, giá bán lẻ cà chua trong ngày 2/8 tại nước này đứng ở mức 203 rupee (2,5 USD/kg. Trong khi giá bán lẻ mặt hàng này trên ứng dụng bán hàng trực tuyến Safal là 259 rupee/kg.