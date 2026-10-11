Giá cà phê hôm nay 11/10: Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.100 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá thấp nhất là 92.200 đồng/kg. Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg.

Cà phê trong nước tăng nhẹ

Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới ngày 11/10 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều ở trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,37%, tương đương tăng 47 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.470 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,37 %, tương đương giảm 2,10 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 286.95 cent/lb.

Giá cà phê giảm gây sức ép lên kim ngạch

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh về sản lượng trong 9 tháng năm 2026, nhưng giá bán thấp hơn cùng kỳ khiến kim ngạch thu về giảm khoảng 7%.

Việt Nam xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn cà phê 9 tháng đầu năm

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch đạt khoảng 6,6 tỷ USD.

Riêng tháng 9, lượng cà phê xuất khẩu ước đạt khoảng 124.000 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh về khối lượng cho thấy hoạt động giao hàng vẫn duy trì tích cực vào giai đoạn cuối niên vụ cà phê 2025-2026.

Tuy nhiên, sự gia tăng về sản lượng chưa đủ bù đắp tác động từ giá cà phê xuất khẩu đi xuống. Theo Vicofa, chỉ số giá xuất khẩu bình quân trong 9 tháng giảm 16,66% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là nguyên nhân chính khiến lượng xuất khẩu tăng hai chữ số nhưng tổng giá trị thu về vẫn giảm.

Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước, khi giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao trong thời gian dài và liên tục hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.