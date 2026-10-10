Giá cà phê hôm nay 10/10: Giá cà phê thế giới biến động

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới sáng nay 10/10 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều ở trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,37%, tương đương tăng 47 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.470 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,37 %, tương đương giảm 2,10 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 286.95 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 92.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 91.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 91.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 91.200 đồng/kg. Thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tăng nhẹ

Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 9/10 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta tăng nhẹ trở lại. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,03%, tương đương tăng 1 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.424 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,24%, tương đương giảm 0,70 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 288.35 cent/lb.

Giá cà phê trong nước ngày 9/10 thu mua ở mức 92.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 9/10 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 91.800 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 91.800 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 91.200 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Nguồn cung cà phê được cải thiện

Bộ Công Thương cho biết, trong những ngày cuối tháng 9/2026, giá cà phê thế giới giảm do nguồn cung cải thiện. Theo đó, nguồn cung cà phê từ Brazil gia tăng đã gây sức ép lên giá cà phê thế giới. Theo Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab), sản lượng cà phê nước này năm 2026 ước đạt 67,6 triệu bao, tăng 19,6% so với năm trước, trong đó cà phê Arabica dự kiến tăng 34,8%.

Xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 8/2026 cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nguồn cung đưa ra thị trường nhiều hơn. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế bởi tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE ở mức thấp. Tồn kho cà phê Arabica xuống mức 217.646 bao vào ngày 15/9/2026, mức thấp nhất trong 27 năm, trước khi phục hồi lên 253.203 bao vào ngày 28/9/2026.

Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE tăng lên 5.398 lô vào ngày 24/9/2026, mức cao nhất trong 10 tháng. Bên cạnh đó, dự báo ít mưa tại Minas Gerais trong giai đoạn cây cà phê Arabica ra hoa đã làm gia tăng lo ngại về vụ sau, thúc đẩy các quỹ mua vào và hỗ trợ giá phục hồi.

Hedgepoint nhận định nguồn cung cải thiện đang tạo áp lực lên giá trong ngắn hạn. Hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 12 có khả năng giao dịch dưới 280 cent/pound. Tuy nhiên, lượng tồn kho thấp vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm mạnh của thị trường.