Giá cà phê hôm nay 12/12: Cà phê trong được thu mua mức cao nhất 60.700 đồng/kg

Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum giá thu mua cà phê ở mức giá khá cao 60.600 đồng/kg. Các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 60.700 đồng/kg.

Ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với mức 59.800 đồng/kg.

Giá cà phê mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 60.600 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 60.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta, Arabica phủ sắc xanh trên 2 sàn

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (11/12 - theo giờ Việt Nam) cùng có biến động tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London đã tăng 0,93%, tương đương 24 USD/tấn so với cuối phiên trước lên mức 2.593 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 đã lên mức 180,30 US cent/lb, sau khi tăng 1,78% tương đương 3,15 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 6/12 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì mức giảm 200 đồng/kg từ đầu phiên sáng. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 59.800 - 60.700 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 60.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sau khi giảm 200 đồng/kg so phiên trước, giá bán chỉ còn là 59.800 đồng/kg. Cùng lúc đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang chỉ ở mức 60.700 đồng/kg, sau khi giảm 200 đồng/kg so với cuối ngày hôm Chủ nhật (10/12).

Tại một số địa phương khác, giá cà phê cuối ngày 11/12 cũng có biến động giảm, như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá 60.700 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 60.600 đồng/kg sau khi giảm 200 đồng/kg so cuối phiên 10/12.

Giá bán cà phê trung bình ở khu vực Tây Nguyên vào khoảng 60.500 đồng/kg

Thị trường Thái Lan gia tăng nhu cầu cà phê

Theo số liệu thống kê từ ITC, Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Thái Lan trong 9 tháng năm 2023, đạt 28,66 nghìn tấn, trị giá 78,92 triệu USD, giảm 30,5% về lượng và giảm 12,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan giảm từ 91,3% trong 9 tháng đầu năm 2022 xuống còn 76,01% trong 9 tháng năm 2023. 9 tháng năm 2023, nhập khẩu cà phê của Thái Lan từ hầu hết các nguồn cung khác tăng mạnh. Nhập khẩu cà phê của Thái Lan từ Indonesia trong 9 tháng năm 2023 tăng tới 1.481,6% về lượng và tăng 1.094,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,81 nghìn tấn, trị giá 8,82 triệu USD.

Thị phần cà phê của Indonesia trong tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan tăng từ 0,39% trong 9 tháng năm 2022 lên 7,45% trong 9 tháng năm 2023. Nhập khẩu cà phê của Thái Lan từ Lào, Malaysia, Thụy Sỹ, Brazil… đều tăng.

ITC cũng cho hay, nhu cầu tiêu thụ cà phê của người dân Thái Lan có xu hướng tăng. Ước tính năm 2023, trung bình tiêu thụ cà phê tại Thái Lan đạt 0,63 kg/người/năm. Theo đó, thị trường Thái Lan đang có nhu cầu gia tăng về các loại cà phê pha trộn đặc biệt, với số lượng ngày càng tăng các quán cà phê và nhà rang xay địa phương. Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân cà phê của Thái Lan sẽ là 6,2%/năm giai đoạn 2023 – 2028.