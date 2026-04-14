Giá cà phê hôm nay 14/4: Cà phê trong nước ổn định ở mức 86.000 đồng/kg

Thứ Ba, 09:52, 14/04/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (14/4), cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Theo giacaphe.com, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chiều 13/4 ổn định so với phiên giao dịch sáng 14/4. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình 86.000 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô sáng 14/4 đang là 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.000 đồng/kg.

Cà phê thế giới ổn định trên cả hai sàn giao dịch

Giá cà phê thế giới phiên sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên cả hai sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 giao dịch ở mức 3.330 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 giao dịch ở mức 304,60 US cent/lb.

Cà phê Robusta và Arabica tăng

Giá cà phê thế giới Robusta và Arabica chiều 13/4 (theo giờ Việt Nam), đều tăng trên 2 sàn quốc tế

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,18% so với sáng 13/4, tương đương tăng 6 USD/tấn, hiện giao dịch ở mức 3.330 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 1,50%, tương đương tăng 4,5%, giao dịch ở mức 304,60 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước ổn định, cao nhất 86.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chiều 13/4 ổn định so với phiên giao dịch sáng 13/4. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình 86.000 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô chiều 13/4 đang là 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch sáng 13/4.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.000 đồng/kg.

 

PV/VOV.VN
