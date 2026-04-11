中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 12/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Thứ Bảy, 21:00, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New Yor đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,42%, tương đương 14 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.324 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.047 – 3.330 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,42%, tương đương 14 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.324 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 300,10 US cent/lb, tăng 2,18% tương đương 6,4 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 11/4 tại khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 85.200 - 85.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 85.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 85.700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 85.200 đồng/kg.

PV/VOV.VN
Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 11/4: Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng ngày 11/4, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg so với phiên gần nhất. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 85.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 10/4: Cà phê trong nước thu mua cao nhất 86.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 10/4 đang đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 86.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì trạng thái cùng giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 9/4: Giá cà phê trong nước khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (9/4), giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.900 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá