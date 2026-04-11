Giá cà phê hôm nay 12/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.047 – 3.330 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,42%, tương đương 14 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.324 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 300,10 US cent/lb, tăng 2,18% tương đương 6,4 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 11/4 tại khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 85.200 - 85.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 85.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 85.700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 85.200 đồng/kg.