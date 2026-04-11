Giá cà phê hôm nay 12/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New Yor đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,42%, tương đương 14 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.324 USD/tấn.
Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng
Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.047 – 3.330 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,42%, tương đương 14 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.324 USD/tấn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 300,10 US cent/lb, tăng 2,18% tương đương 6,4 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.
Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 11/4 tại khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 85.200 - 85.800 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 85.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 85.700 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 85.200 đồng/kg.