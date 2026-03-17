Giá cà phê hôm nay 18/3: Cà phê trong nước cao nhất 90.700 đồng/kg

Thứ Ba, 21:00, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 18/3, trong nước mở phiên sáng đang đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 90.700 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica đang duy trì trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay, Robusta và Arabica duy trì mạch tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Tư, 18/3 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 2,45%, tương đương tăng 87 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.641 USD/tấn.

Cùng chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng lên mức 302,05 US cent/lb, sau khi tăng 1,44%, tương đương tăng 4,30 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 90.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, đầu phiên sáng thứ Tư (18/3) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngang bằng giá so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 89.700 - 90.700 đồng/kg, giá bán trung bình 90.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 89.700 - 90.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 90.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 90.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước cao nhất 90.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước cuối ngày 17/3, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 90.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 90.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 89.700 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 90.500 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 90.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới tối 17/3 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 0,57% so với phiên trước, tương đương tăng 20 USD/tấn, giao dịch lên mức 3.554 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 2,55%, tương đương giảm 7,40 cent/lb so với cuối phiên trước về mức 297,75 US cent/lb.

PV/VOV.VN
Tag: giá cà phê 18/3 thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê
Quy định không bán xăng dầu vào thùng, can gây khó cho nông dân mùa tưới cà phê
VOV.VN - Tại tỉnh Gia Lai, trong khi nguồn cung xăng dầu vẫn được đảm bảo, thì quy định không bán xăng dầu vào thùng, can nhằm phòng ngừa đầu cơ và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy lại đang khiến nhiều nông dân gặp khó khăn khi mua nhiên liệu phục vụ sản xuất, nhất là trong cao điểm tưới cà phê mùa khô.

Tin vui dành cho người thường uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày
VOV.VN - Cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo vào mỗi buổi sáng mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đầy chất chống oxy hóa. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng việc tiêu thụ cà phê điều độ mang lại những tác động tích cực bất ngờ cho cơ thể.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2027 sẽ kéo dài kỷ lục
VOV.VN -Tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027 trong suốt 1 tháng với 20 hoạt động, tập trung vào các ngày cuối tuần để tăng sức hút du lịch và giao thương quốc tế. Đây là nội dung được nêu tại Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, được UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét vào chiều 2/3

