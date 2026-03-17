Giá cà phê hôm nay 18/3: Cà phê trong nước cao nhất 90.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, Robusta và Arabica duy trì mạch tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Tư, 18/3 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 2,45%, tương đương tăng 87 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.641 USD/tấn.

Cùng chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng lên mức 302,05 US cent/lb, sau khi tăng 1,44%, tương đương tăng 4,30 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 90.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, đầu phiên sáng thứ Tư (18/3) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngang bằng giá so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 89.700 - 90.700 đồng/kg, giá bán trung bình 90.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 89.700 - 90.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 90.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 90.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước cao nhất 90.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước cuối ngày 17/3, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 90.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 90.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 89.700 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 90.500 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 90.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới tối 17/3 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 0,57% so với phiên trước, tương đương tăng 20 USD/tấn, giao dịch lên mức 3.554 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 2,55%, tương đương giảm 7,40 cent/lb so với cuối phiên trước về mức 297,75 US cent/lb.