Giá cà phê hôm nay 17/3: Giá cà phê trong nước ổn định, cà phê thế giới tăng

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Ba 17/3 - theo giờ Việt Nam) cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 0,57%, tương đương tăng 20 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.789 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,55 %, tương đương tăng 7,40 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 290.70 cent/lb.

Cà phê trong nước cao nhất 90.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, sáng thứ Ba (17/3) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 89.500 - 90.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 90.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 90.300 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 89.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 90.300 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 90.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 16/3 - theo giờ Việt Nam, trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh ở cả 2 chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 4,66%, tương đương giảm 173 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.534 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,06%, tương đương giảm 6,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 290.35 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 16/3 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 89.500 - 90.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 90.200 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 90.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 90.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 200 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 89.500 đồng/kg.