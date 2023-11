Giá cà phê hôm nay 23/11: Tăng cao nhất 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 23/11

Cập nhật giá cà phê hôm nay 23/11/2023, giá cà phê trực tuyến, cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Kon Tum, cà phê nhân, cà phê Arabica hôm nay 23/11.

Giá cà phê hôm nay tăng cao nhất 200 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 57.200 - 57.900 đồng/kg.

Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 57.200 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai và Đắk Nông với 57.700 đồng/kg.

Tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 57.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Giá cà phê thế giới rạng sáng 23/11/2023 (giờ Việt Nam) tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.516 USD/tấn sau khi tăng 1,37% (tương đương 34 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 168,9 US cent/pound sau khi tăng 0,21% (tương đương 0,35 US cent).

Thị trường cà phê thế giới giá giảm đỏ 2 sàn giao dịch

Giá cà phê thế giới lúc 21h00 tối nay (22/11 - theo giờ Việt Nam) tiếp tục duy trì xu hướng giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo đó, giá cà phê Robusta London họp đồng giao tháng 1/2024 niêm yết ở đầu phiên giao dịch 22/11 với giá 2.452 USD/tấn, giảm 1,21% so với phiên liền trước, tương đương 30 USD/tấn. Cùng với đó, đầu phiên giao dịch 22/11, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 đang là 166,65 US cent/lb, giảm 1,13% tương đương 1,90 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giảm cao nhất còn 57.800 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 22/11 duy trì trong khoảng từ 57.100 - 57.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 57.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi giảm 500 đồng/kg trong sáng nay đã xuống mức 57.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang là 57.800 đồng/kg, sau khi giảm 500 đồng/kg so với cuối ngày hôm trước.

Tại một số địa phương khác giá cà phê từ sáng nay cũng có biến động giảm 500 đồng/kg, như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá 57.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum vẫn đang cùng ở mức 57.500 đồng/kg sau khi giảm 500 đồng/kg so cuối phiên 21/11.

Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất cả nước với hơn 210.000 ha

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 22 HTX sản xuất cà phê có liên kết với DN theo chuỗi giá trị. Trong đó DN có trách nhiệm đưa ra yêu cầu về chất lượng và số lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. HTX sẽ là cầu nối gắn kết nông dân với DN thực hiện theo đúng thoả thuận đã ký kết. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững giúp người dân yên tâm gắn bó với cây cà phê.

Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất cả nước với hơn 210.000 ha, sản lượng bình quân mỗi năm đạt khoảng 520.000 tấn. Đắk Lắk đã triển khai nhiều chương trình, đề án phát triển cà phê theo các tiêu chuẩn quốc tế như 4C, UTZ, Flo,… chiếm khoảng 30% diện tích. Liên kết sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị là hướng đi đúng giúp ngành hàng cà phê phát triển bền vững.