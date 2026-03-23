Giá cà phê hôm nay 23/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng 23/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.000 đến 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.000 đồng/kg, ổn định so với phiên trước đó. Tại tỉnh Đắk Nông, Gia Lai và Đắk Lắk đều duy trì mức giá là 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang

Giá cà phê thế giới sáng 23/3 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London đang là 3.778 USD/tấn. Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 đang là 309.75 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cuối ngày 22/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.000 đến 94.000 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.000 đồng/kg, ổn định so với phiên trước đó. Tại tỉnh Đắk Nông, Gia Lai và Đắk Lắk đều duy trì mức giá là 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới 21h tối 22/3 (theo giờ Việt Nam) tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 0,12%, tương đương giảm 5 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.778 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng tăng 2,94 %, tương đương tăng 8,85 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 309.75 cent/lb.