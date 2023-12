Giá cà phê hôm nay 25/12: Cà phê trong nước thu mua mức cao nhất 68.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 25/12, hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 67.800 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức 67.800 đồng/kg; cà phê ở tỉnh Đắk Nông được thu mua với giá cao nhất 68.0000 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua với giá 67.200 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 67.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 68.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (24/12 - theo giờ Việt Nam) cùng có biến động giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 2.690 - 3.165 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London ở mức 3.075 USD/tấn, giảm 3,27%, tương đương 104 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 192,80 US cent/lb, giảm 0,41% tương đương 0,80 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 24/12 giảm mạnh so với phiên trước. Giá bán cà phê dao động trong khoảng 67.200 - 68.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 67.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi giảm 1.700 đồng/kg so phiên trước, hiện giá bán đã giảm về 67.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang là 68.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.700 đồng/kg so với cuối phiên 23/12.

Tại một số địa phương khác, giá cà phê cuối ngày hôm nay cũng giảm mạnh so với phiên gần nhất. Như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá 68.000 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 67.800 đồng/kg sau khi gảm 1.800 đồng/kg so với cuối ngày 23/12.

Cà phê là đồ uống dần được yêu thích của Trung Quốc

Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu cà phê của nước này trong 10 tháng năm 2023 đạt 113,54 nghìn tấn, trị giá 624,79 triệu USD, tăng 10,7% về lượng và tăng 4,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tiêu thụ đồ uống tại Trung Quốc có sự chuyển dịch từ trà sang cà phê trong những năm gần đây.

Mặc dù mức tiêu thụ bình quân đầu người vẫn còn thấp, nhưng doanh số bán cà phê trên thị trường Trung Quốc đã tăng. Cà phê có khả năng trở thành một trong những đồ uống được yêu thích của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc được coi là thị trường tiềm năng đối với các nước xuất khẩu cà phê, còn nhiều dư địa để khai thác trong các năm tới.

10 tháng năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê, chưa rang hoặc chưa khử caffeine (HS 0901.1100), đạt 101,44 nghìn tấn, trị giá trên 464 triệu USD, tăng 14,6% về lượng và tăng 12,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần chủng loại cà phê, chưa rang hoặc chưa khử caffeine chiếm 89,34% tổng lượng cà phê nhập khẩu vào Trung Quốc trong 10 tháng năm 2023.

Ngược lại, Trung Quốc giảm nhập khẩu chủng loại cà phê rang, chưa khử caffein (HS 0901.2100), giảm 12,6% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,51 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 153,2 triệu USD.