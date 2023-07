Giá cà phê hôm nay 25/7: Trong nước và thế giới đang ở mức cao

Giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cập nhật mới nhất ngày 25/7 dao động trong khoảng 66.200 - 66.900 đồng/kg, giá trung bình ở mức 66.550 đồng/kg, không có thay đổi so với ngày 24/7.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng đang ở mức 66.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá thu mua cà phê cao nhất tại tỉnh Đắk Nông đã tăng lên mức 66.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác như ở huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.700 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 66.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch 24/7, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London chỉ tăng 1,77% tương đương 46 USD/tấn so với cuối phiên 23/7. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 163 US cent/lb, chỉ tăng 0,71% tương đương 1,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cập nhật mới nhất ngày 24/7 dao động trong khoảng 66.200 - 66.900 đồng/kg, giá trung bình ở mức 66.550 đồng/kg, tăng trung bình khoảng 1.200 đồng/kg so với ngày 23/7.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng đã tăng từ 64.900 đồng/kg lên mức 66.200 đồng/kg (tăng 1.300 đồng/kg). Trong khi đó, giá thu mua cà phê cao nhất tại tỉnh Đắk Nông đã tăng lên mức 66.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác cũng biến động giảm mạnh so với những ngày trước. Cụ thể, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.700 đồng/kg (tăng 1.200 đồng/kg). Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng tăng lên 66.500 đồng/kg (tăng 1.200 đồng/kg) so với ngày 23/7.

Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London tiếp tục tăng 2,60% tương đương 66 USD/tấn so với phiên trước lên 2.602 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 161,85 US cent/lb, tăng 2,40% tương đương 3,80 US cent/lb so với phiên liền trước.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 6/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Hà Lan đạt 4,65 nghìn tấn, trị giá 11,61 triệu USD, tăng 30,9% về lượng và tăng 34,1% về trị giá so với tháng 5/2023, so với tháng 6/2022 tăng 140,1% về lượng và tăng 190,7% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hà Lan đạt 24,72 nghìn tấn, trị giá gần 61,4 triệu USD, tăng 34,3% về lượng và tăng 55,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 6/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang thị trường Hà Lan đạt mức 2.495 USD/tấn, tăng 2,5% so với tháng 5/2023 và tăng 21,0% so với tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Hà Lan đạt mức 2.483 USD/ tấn, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, cơ cấu chủng loại cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan có sự chuyển dịch đáng kể. Năm 2022, tỷ trọng xuất khẩu cà phê Robusta sang Hà Lan chiếm 84,86%, sang năm 2023, tỷ trọng đã giảm xuống còn 77,02%. Tương tự, tỷ trọng xuất khẩu cà phê chế biến sang thị trường Hà Lan cũng giảm từ 4,96% trong 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 3,81% tỷ trọng trong 6 tháng đầu năm 2023. Thay vào đó, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Arabica, tỷ trọng tăng từ 10,17% trong 6 tháng đầu năm 2022 lên 19,18% tỷ trọng trong 6 tháng đầu năm 2023.