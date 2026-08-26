Giá cà phê hôm nay 26/8: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 26/8 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.593 – 3.770 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,27%, tương đương 48 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.742 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 371,40 US cent/lb, tăng 1,68% tương đương 6,35 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê thế giới chiều tối 25/8 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm nhẹ. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 0,87%, tương đương giảm 33 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.757 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,20%, tương đương giảm 0,75 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 377.00 cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 25/8 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 97.000 - 97.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 97.700 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.500 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 97.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1000 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 97.000 đồng/kg.

Sản lượng cà phê của Việt Nam có thể tăng

Ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), cho biết sản lượng cà phê robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 có thể tăng nhẹ do những diện tích được tái canh trong những năm gần đây bước vào giai đoạn cho năng suất ổn định hơn.

Dù không đưa ra dự báo sản lượng riêng, ông Hiệp dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), theo đó sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 32 triệu bao loại 60 kg, trong đó phần lớn là cà phê robusta.

Tuy nhiên, ông Hiệp cho rằng không thể xem nhẹ nguy cơ từ hiện tượng thời tiết El Niño, đồng thời lưu ý khu vực Tây Nguyên của Việt Nam đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các hình thái thời tiết cực đoan trong những giai đoạn quan trọng của chu kỳ cây cà phê.

“Đối với Việt Nam, thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là vấn đề của tương lai. Đây đã trở thành một yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sản xuất cà phê”, ông Hiệp nói khi đang có mặt tại Brazil để tham dự một sự kiện cà phê quốc tế.

Ông cho biết ngành cà phê Việt Nam đang phối hợp với nông dân để phát triển một dòng robusta đặc sản dựa trên chất lượng, qua đó giúp hạt cà phê Việt Nam được nhận diện rõ hơn nhờ những đặc trưng riêng gắn với nguồn gốc.

“Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này sẽ giúp nâng cao giá trị xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện để nông dân được hưởng phần lớn hơn từ giá trị được tạo ra trong toàn bộ chuỗi cung ứng cà phê,” ông nói.

Theo ông Hiệp, Việt Nam cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu nhằm đáp ứng các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về truy xuất nguồn gốc, vốn được đưa ra nhằm ngăn chặn nạn phá rừng liên quan đến các loại cây trồng như cà phê.

Sau hai lần trì hoãn do tính phức tạp, Quy định chống phá rừng của EU (EUDR) yêu cầu các nhà nhập khẩu hàng hóa và sản phẩm liên quan phải chứng minh rằng sản phẩm của họ không được trồng trên những vùng đất bị phá rừng gần đây.

“EUDR không nên chỉ được nhìn nhận đơn thuần như một rào cản đối với xuất khẩu. Quy định này cũng mang đến cơ hội để Việt Nam xây dựng một chuỗi cung ứng cà phê minh bạch, bền vững và có sức cạnh tranh hơn trong dài hạn”, ông Hiệp nói.