Giá cà phê hôm nay 27/9: Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê trong nước giảm 400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu giờ sáng 27/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức 66.100 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum hôm nay ở mức giá 66.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá là 66.400 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 66.100 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.200 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023 xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm 22,3% về lượng và giảm 16% kim ngạch so với tháng 7/2023 nhưng giá tăng 8%, đạt 84.647 tấn, tương đương 258,47 triệu USD, giá trung bình 3.053,6 USD/tấn. Tính chung cả 8 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 5,4% về lượng, nhưng tăng 3,1% về kim ngạch và tăng 8,9% về giá so với 8 tháng năm 2022, đạt trên 1,2 triệu tấn, tương đương gần 2,96 tỷ USD, giá trung bình 2.463 USD/tấn.

Trong 8 tháng năm 2023, Đức là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 12% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước; ước đạt 145.896 tấn, tương đương 323,52 triệu USD.

Giá cà phê Robusta, Arabica tăng trở lại

Mở phiên giao dịch 26/8, giá cà phê thế giới đã tăng trở lại. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica đang phủ sắc xanh. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London đã tăng 0,53%, tương đương 13 USD/tấn so với cuối phiên trước lên mức 2.456 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 đã đạt mức 149,40 US cent/lb, sau khi tăng 0,40% tương đương 0,60 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Thị trường cà phê trong nước đang suy giảm

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 26/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên vẫn đang duy trì trong khoảng 65.700 - 66.400 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 66.100 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô 65.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê đang cao nhất là ở tỉnh Đắk Nông, với giá bán hiện tại là 66.400 đồng/kg.

Tại một số địa phương khác như ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk giá cà phê hiện đang ở mức 66.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng đang giữ mức 66.000 đồng/kg.

Giá bán trung bình cà phê trong nước ngày 26/9 ở mức 66.100 đồng/kg

Bộ Công Thương cho biết, những ngày giữa tháng 9/2023, giá cà phê Robusta và Arabica tăng so với đầu tháng. Nguồn cung khan hiếm trong ngắn hạn giúp giá cà phê phục hồi mạnh. Dự báo tốc độ phục hồi giá cà phê sẽ chậm lại. Đồng USD giảm đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ quay lại thị trường đẩy mạnh mua vào.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê (Cecafé) ở Brazil, lượng xuất khẩu cà phê hạt của nước này trong tháng 8/2023 tăng 33,2% so với tháng 8/2022, đạt 3,35 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 3,35 triệu bao, tăng 11,2%; cà phê Robusta đạt 698.856 bao, tăng 442%.