Giá cà phê hôm nay 3/11: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 3/11 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.193 - 3.224 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 2,49%, tương đương 79 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.256 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 292,10 US cent/lb, tăng 1,71% tương đương 4,9 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê thế giới giữ nguyên

Giá cà phê hôm nay 3/11 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê trên thị trường thế giới giữ ổn định ở cả chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.219 USD/tấn, ổn định so với phiên liền trước. Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 287,20 US cent/lb, giữ nguyên so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng 1.200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 3/11, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên giảm 1.200 đồng/kg so với phiên trước, giá dao động trong khoảng 85.200 - 86.000 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức thấp nhất 85.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông thu mua mức giá 85.500 đồng/kg. Còn tại Gia Lai, giá thu mua ở mức 85.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk có giá giao dịch mức cao nhất là 86.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm

Đức đang là điểm đến số một của cà phê Việt

Xuất khẩu cà phê Việt Nam vừa lập kỷ lục 8,5 tỷ USD. Đức, Ý trở thành bệ phóng chính, dù thị trường chứng kiến nghịch lý lượng bán tăng mạnh nhưng doanh thu gần như đi ngang.

Bất chấp những biến động về dòng tiền, Việt Nam vẫn củng cố vững chắc ngôi vương trong việc cung ứng Robusta toàn cầu. Dòng sản phẩm này chiếm hơn 90% tổng sản lượng 31,7 triệu bao, tương đương gần 1,9 triệu tấn của cả nước trong niên vụ vừa qua. Hạt cà phê Việt Nam hiện đã len lỏi vào hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Liên minh châu Âu tiếp tục là khách hàng quyền lực nhất.

Khu vực châu Âu tiêu thụ tới 43,8% khối lượng và đóng góp 41,3% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan chỉ ra rằng, Đức đang là điểm đến số một của cà phê Việt. Chỉ trong 9 tháng năm 2026, thị trường này đã hút hơn 217.300 tấn, mang về gần 871 triệu USD. Theo sát phía sau là Ý với giá trị nhập khẩu đạt hơn 543 triệu USD. Những thị trường truyền thống này đặt ra hàng rào kỹ thuật khắt khe, nhưng một khi đã duy trì được chuỗi cung ứng, dòng tiền mang lại luôn luôn ở mức ổn định cao.