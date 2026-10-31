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Giá cà phê hôm nay 31/10: Cà phê trong nước ổn định, cà phê thế giới tăng

Thứ Bảy, 09:27, 31/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (31/10), giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 87.500 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay 31/10 (theo giờ Việt Nam) cùng tăng ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 1,32%, tương đương tăng 42 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.219 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 0,61 %, tương đương tăng 1,75 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 287.20 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 31/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 87.000 đến 87.500 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 87.300 đồng/kg. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 87.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk giá đang giao dịch ở mức 87.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 31/10 giảm nhẹ trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London có giá 3.177 USD/tấn giảm nhẹ so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ và có giá 285,45 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng 31/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 87.000 đến 87.500 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 87.400 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 31 10 ca phe trong nuoc on dinh, ca phe the gioi tang hinh anh 1

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 87.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai có giá là 87.300 đồng/kg, Đắk Lắk có giá là 87.400 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 87.500 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê đạt 6,6 tỷ USD sau 9 tháng

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh về sản lượng trong 9 tháng đầu năm 2026, nhưng giá bán thấp hơn cùng kỳ khiến kim ngạch thu về giảm khoảng 7%.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch đạt khoảng 6,6 tỷ USD.

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Riêng tháng 9, lượng cà phê xuất khẩu ước đạt khoảng 124.000 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh về khối lượng cho thấy hoạt động giao hàng vẫn duy trì tích cực vào giai đoạn cuối niên vụ cà phê 2025-2026.

Tuy nhiên, sự gia tăng về sản lượng chưa đủ bù đắp tác động từ giá cà phê xuất khẩu đi xuống. Theo Vicofa, chỉ số giá xuất khẩu bình quân trong 9 tháng giảm 16,66% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là nguyên nhân chính khiến lượng xuất khẩu tăng hai chữ số nhưng tổng giá trị thu về vẫn giảm.

Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước, khi giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao trong thời gian dài và liên tục hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Niên vụ cà phê 2026-2027 của Việt Nam sẽ bắt đầu từ tháng 11, thời điểm nguồn cung từ vụ thu hoạch mới dần được đưa ra thị trường.

Nguồn hàng tăng được kỳ vọng giúp hoạt động xuất khẩu duy trì đà tích cực trong những tháng cuối năm. Vicofa dự báo lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2026 có thể tăng khoảng 8-10% so với năm 2025.

Ánh Phương/VOV.VN
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