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Giá cà phê hôm nay 5/8: Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Thứ Tư, 01:00, 05/08/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (5/8), giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 100 đồng/kg, hiện giá thu mua dao động trong khoảng 96.000 - 96.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới tối 4/8 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.786 – 3.860 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 1,69%, tương đương 64 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.850 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 325,45 US cent/lb, tăng 1,86% tương đương 5,95 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

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Đà tăng của thị trường vẫn có thể chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung toàn cầu trong niên vụ 2026-2027. Các tổ chức quốc tế vẫn dự báo sản lượng cà phê thế giới sẽ ở mức cao nhờ vụ mùa bội thu của Brazil, trong khi xuất khẩu cà phê robusta từ Việt Nam tiếp tục duy trì tích cực. Do đó, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động theo các thông tin cập nhật về tiến độ thu hoạch, diễn biến thời tiết tại Brazil và tình hình tồn kho trên các sàn giao dịch quốc tế.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, xu hướng tăng giá bị tác động bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với lượng mưa nhiều hiện đã và đang làm chậm thời gian thu hoạch của Brazil, và dự báo hiện tượng El Nino, nắng nóng, khô hạn sẽ diễn ra ở châu Á cuối 2026 và 2027, là nhân tố làm giảm sản lượng và nguồn cung hàng. Bên cạnh đó, lượng tồn kho thấp.

Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 4/8 tại khu vực Tây Nguyên giảm 100 đồng/kg, hiện giá thu mua dao động trong khoảng 96.000 - 96.500 đồng/kg. Giá cà phê thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 96.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức 96.500 đồng/kg, sau khi giảm 200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê thu mua ở mức thấp nhất, 96.000 đồng/kg.

PV/VOV.VN
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