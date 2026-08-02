Giá cà phê hôm nay 2/8: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 97.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước

Theo cập nhật của giacaphe.com, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên sáng 2/8 ổn định so với chốt phiên giao dịch ngày 1/8. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 96.700 đồng/kg ổn định so với phiên giao dịch trước đó, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 96.200 đồng/kg; giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.700 đồng/kg và tại khu vực Đắk Nông cũ, giá cà phê ở mức 97.000 đồng.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phế thế giới

Giá cà phê hôm nay, cập nhật giá cà phê thế giới sáng 2/8 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta và Arabica duy trì sự ổn định, giá đi ngang so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London hiện giao dịch ở mức 3.782 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 ổn định so với phiên giao dịch trước đó, giá bán đang là 323,05 US cent/lb.

Tại thị trường Việt Nam, giới phân tích cho rằng giá cà phê đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư và đại lý. Bên cạnh đó, vụ thu hoạch bước vào giai đoạn cuối khiến lượng hàng trong dân và doanh nghiệp không còn nhiều, trong khi nhu cầu mua từ các đối tác quốc tế chưa bứt phá, khiến giao dịch có phần trầm lắng. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế được đánh giá sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ mặt bằng giá trong thời gian tới.

Trên thị trường thế giới, triển vọng giá cà phê vẫn được hỗ trợ bởi lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE liên tục sụt giảm, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024. Cùng với đó, thị trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết tại Brazil và các quốc gia sản xuất chủ chốt, bởi đây là yếu tố có thể tác động đáng kể đến nguồn cung trong niên vụ tới.

Tối 1/8 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,05%, tương đương 2 USD/tấn, giá bán đang là 3.782 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 2,80%, tương đương 9,05 US cent/lb, giá bán đang là 323,05 US cent/lb.

Giá cà phê cao nhất ở mức 97.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước tối 1/8, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg so với mở phiên giao dịch cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 96.700 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 96.200 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.700 đồng/kg, giảm và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 97.000 đồng.