Giá cà phê hôm nay 7/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 95.800 đồng/kg

Giá cà phê Robusta lấy lại đà tăng và Arabica giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Hai 7/7 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế lấy lại đà tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 trên sàn London tăng 1,38%, tương đương tăng 50 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.682 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2025 giảm 0,55 %, tương đương giảm 1,60 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 294.00 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 95.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, sáng thứ Hai (7/7) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 95.800 - 96.400 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 96.300 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 96.300 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 95.800 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.300 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 96.400 đồng/kg.

