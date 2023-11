Giá cà phê hôm nay 14/11: Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 14/11/2023 như sau, giá cà phê đi ngang, ổn định và ở mức khá cao, giảm 100 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 58.000 đồng/kg, giá mua cao nhất là 58.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 14/11/2023 ở mức giá 58.100 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá tương ứng là 58.100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 57.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 58.100 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 58.200 đồng/kg.

Cũng theo VICOFA, kết thúc niên vụ 2022-2023, Việt Nam đã nhập khẩu cà phê từ các nước khác trên thế giới khoảng 102.100 tấn với giá trị gần 300 triệu USD, tăng hơn 14% về khối lượng và tăng 9% về giá trị so với niên vụ 2021-2022.

Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 14/11 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.311 - 2.507 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London tăng 3,39% so với phiên liền trước, tương đương 82 USD/tấn niêm yết ở mức 2.503 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 14/11, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 178.65 US cent/lb, tăng 2,38% tương đương 4,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê thế giới bất ngờ quay đầu tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó, đặc biệt trên hai sàn Robusta London và Arabica New York; giá cà phê trong nước ổn định và đang ở mức khá cao. Theo các chuyên gia, việc Fed (Cục dự trữ Liên bang Mỹ) tuyên bố ngừng tăng lãi suất, nguồn cung cà phê tiếp tục thiếu hụt trong ngắn hạn, đồng thời dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy về hai sàn cà phê phái sinh sẽ tạo nên thị trường tốt cho cà phê trong thời gian tới.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), kết thúc niên vụ 2022-2023 (từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023), xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt gần 1,7 triệu tấn, giảm 4,5% so với niên vụ 2021-2022. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu vẫn tăng 3,4% lên mức 4,1 tỉ USD nhờ giá tăng cao. Giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam đạt 2.451 USD/tấn, tăng 5,5% so với niên vụ trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Tại thị trường thế giới, tối 13/11 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê tiếp tục giảm so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.318 - 2.406 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London giảm 0,62%, tương đương 15 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.406 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 172.60 US cent/lb, giảm 1,09% tương đương 1,9 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Cà phê trong nước khoảng 58.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 13/11, giá cà phê đi ngang, ổn định và ở mức khá cao. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 58.100 đồng/kg, giá mua cao nhất là 58.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 13/11 ở mức giá 58.200 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá tương ứng là 58.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 57.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 58.200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 58.300 đồng/kg.