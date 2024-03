Giá cà phê hôm nay 5/3: Giá cà phê trong nước thu mua cao nhất là 86.000 đồng/kg

Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 85.700 đồng/kg, tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 86.000 đồng/kg, đây là giá thu mua cao nhất trong ngày hôm nay

Các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) được thu mua ở mức 85.100 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 85.700 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 85.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 500 - 600 đồng/tấn

Giá cà phê trong nước tối 4/3/2023 như sau, giá cà phê duy trì đà tăng và lập đỉnh mới, mức tăng 500 - 600 đồng/kg tùy từng địa phương.

Hiện giá cà phê trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên là 85.700 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 86.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 85.100 đồng/kg.

Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 85.700 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 86.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 85.700 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 85.800 đồng/kg.

Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 2 chỉ đạt 160.000 tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước, đã khiến thị trường tiêu thụ toàn cầu lo lắng thiếu hụt nguồn cung, trong bối cảnh tồn kho ICE – Europe vẫn còn quanh quẩn ở mức thấp kể từ năm 2014.

Báo cáo chỉ số PCE (số liệu chi tiêu têu dùng cá nhân) của Mỹ thấp hơn kỳ vọng đã khiến thị trường dấy lên suy đoán khả năng FED sẽ mạnh tay trong vấn đề lãi suất để ngăn chặn đà lạm phát có khả năng bùng nỗ trở lại ngay trong phiên họp tháng 3/2024 này.

Viện Khí tượng Thủy văn của Việt Nam cảnh báo, hiện tượng thời tiết El Nino có khả năng đem lại thời tiết khô hạn khiến mùa khô năm nay tại các vùng trồng cà phê chính của Việt Nam càng gay gắt hơn.

Giá cà phê Robusta, Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 4/3 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.894 - 3.174 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London tăng 0,89%, tương đương 28 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.171 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 là 186 US cent/lb, tăng 1,47% tương đương 2,7 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, giá cà phê Robusta hồi phục trở lại do nguồn cung từ các nhà sản xuất chính ở khu vực Đông Nam Á vẫn có giá cao ngất ngưởng. Trong khi đó, DXY tăng mạnh đã làm đà tăng hồi phục của sàn London bị chững lại ngay từ giữa phiên, chỉ đến khi gần cuối phiên giá cà phê Robusta mới lấy lại được màu xanh khi DXY sụt giảm trở lại.