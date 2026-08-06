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Giá cà phê hôm nay 6/8: Giá cà phê trong nước cao nhất 98.300 đồng/kg

Thứ Năm, 08:50, 06/08/2026
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VOV.VN - Giá cà phê trong nước hôm nay (6/8) đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 98.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica duy trì trạng thái tăng trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay (thứ Năm, 6/8 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế tiếp tục trạng thái cùng tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,96%, tương đương tăng 37 USD/tấn so với phiên trước, giá bán còn 3.891 USD/tấn.

Duy trì mạch tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 còn ở mức 326,90 US cent/lb, sau khi tăng 0,86%, tương đương tăng 2,80 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 98.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Năm (6/8) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 97.600 - 98.300 đồng/kg, giá bán trung bình 98.300 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 97.600 - 98.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 98.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước cao nhất 98.300 đồng/kg

Trong phiên giao dịch trước đó, cà phê trong nước cuối ngày 5/8 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.800 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 97.600 – 98.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 98.300 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 98.300 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 97.600 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 98.300 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 98.300 đồng/kg.

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Giá cà phê trong nước tăng

Cà phê thế giới Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 5/8 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 1,40%, tương đương tăng 54 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.908 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,27 %, tương đương tăng 4,10 cent/lb.

 

PV/VOV.VN
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