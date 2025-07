Giá cà phê ngày 13/7: Robusta, Arabica giữ nguyên, không đổi so với phiên trước

VOV.VN - Giá cà phê trên cả hai sàn quốc tế London và New York đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2025 trên sàn London giữ nguyên ở mức 3.320USD/tấn. Cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9 cũng giữ nguyên ở mức 287,80cent/lb.