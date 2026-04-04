Giá cà phê ngày 5/4: Trong nước trung bình 89.200 đồng/kg, thế giới đi ngang

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định trên hai sàn London, New York

Giá cà phê hôm nay, thị trường cà phê thế giới tối 4/4 (giờ Việt Nam) ghi nhận diễn biến đi ngang trên cả hai sàn giao dịch lớn. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London duy trì ở mức 3.448 USD/tấn.

Trong khi giá cà phê Arabica kỳ hạn cùng tháng trên sàn New York đứng ở mức 295,40 US cent/lb, gần như không thay đổi so với cuối phiên trước.

Đắk Nông dẫn đầu với mức giá 89.300 đồng/kg

Ở thị trường trong nước, giá cà phê ngày 4/4 tiếp tục giữ xu hướng ổn định, dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg, với mức bình quân đạt 89.200 đồng/kg. So với cuối ngày 3/4, giá không ghi nhận biến động đáng kể.

Giá cà phê trong nước ổn định

Xét theo từng địa phương, Đắk Nông hiện là nơi có giá cao nhất, đạt 89.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê phổ biến ở mức 89.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức thấp hơn, khoảng 88.700 đồng/kg.