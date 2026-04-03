Giá cà phê hôm nay 4/4: Đi ngang sau phiên giảm, dao động quanh mức 89.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình 89.200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, tại thị trường trong nước, giá cà phê ngày 4/4 đi ngang so với cuối ngày 3/4, tiếp tục dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg. Mức giá trung bình ở mức 89.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê duy trì ở mức 89.200 đồng/kg; Đắk Nông đạt 89.300 đồng/kg, cao nhất khu vực; trong khi Lâm Đồng thấp hơn với 88.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới sáng ngày 4/4 ghi nhận xu hướng đi ngang

Cà phê thế giới ổn định trên hai sàn giao dịch

Trên thị trường thế giới, vào sáng 4/4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên hai sàn giao dịch quốc tế gần như không biến động so với cuối phiên 3/4. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London duy trì mức 3.448 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn New York giữ ở mức 295,40 US cent/lb.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 3/4, cả hai mặt hàng cà phê chủ lực đều giảm, với Robusta mất 73 USD/tấn và Arabica giảm 2,40 cent/lb.