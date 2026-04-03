Giá cà phê hôm nay 4/4: Đi ngang sau phiên giảm, dao động quanh mức 89.000 đồng/kg

Thứ Sáu, 21:00, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trong nước và thế giới sáng ngày 4/4 ghi nhận xu hướng đi ngang sau phiên giảm trước đó, thị trường tạm thời ổn định ở mức thấp.

Giá cà phê trong nước trung bình 89.200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, tại thị trường trong nước, giá cà phê ngày 4/4 đi ngang so với cuối ngày 3/4, tiếp tục dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg. Mức giá trung bình ở mức 89.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê duy trì ở mức 89.200 đồng/kg; Đắk Nông đạt 89.300 đồng/kg, cao nhất khu vực; trong khi Lâm Đồng thấp hơn với 88.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới sáng ngày 4/4 ghi nhận xu hướng đi ngang

Cà phê thế giới ổn định trên hai sàn giao dịch

Trên thị trường thế giới, vào sáng 4/4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên hai sàn giao dịch quốc tế gần như không biến động so với cuối phiên 3/4. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London duy trì mức 3.448 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn New York giữ ở mức 295,40 US cent/lb.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 3/4, cả hai mặt hàng cà phê chủ lực đều giảm, với Robusta mất 73 USD/tấn và Arabica giảm 2,40 cent/lb.

PV/VOV.VN
Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe
Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe

VOV.VN - Cà phê chỉ thực sự tốt khi được uống đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc lạm dụng hoặc uống sai cách không chỉ làm mất đi lợi ích vốn có mà còn gây ra những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 5 kiểu uống cà phê cực hại sức khỏe lại ít người chú ý.

Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe

Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe

VOV.VN - Cà phê chỉ thực sự tốt khi được uống đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc lạm dụng hoặc uống sai cách không chỉ làm mất đi lợi ích vốn có mà còn gây ra những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 5 kiểu uống cà phê cực hại sức khỏe lại ít người chú ý.

Đừng vội đổ cà phê thừa: Cách bảo quản đúng để không mất vị
Đừng vội đổ cà phê thừa: Cách bảo quản đúng để không mất vị

VOV.VN - Cà phê sau khi pha rất dễ biến đổi mùi vị nếu để lâu hoặc bảo quản sai cách. Chỉ sau vài giờ, ly cà phê có thể mất đi hương thơm đặc trưng, thậm chí xuất hiện vị chua hoặc đắng gắt. Việc nắm rõ cách bảo quản không chỉ giúp duy trì chất lượng đồ uống mà còn tránh lãng phí.

Đừng vội đổ cà phê thừa: Cách bảo quản đúng để không mất vị

Đừng vội đổ cà phê thừa: Cách bảo quản đúng để không mất vị

VOV.VN - Cà phê sau khi pha rất dễ biến đổi mùi vị nếu để lâu hoặc bảo quản sai cách. Chỉ sau vài giờ, ly cà phê có thể mất đi hương thơm đặc trưng, thậm chí xuất hiện vị chua hoặc đắng gắt. Việc nắm rõ cách bảo quản không chỉ giúp duy trì chất lượng đồ uống mà còn tránh lãng phí.

Uống cà phê 2-3 ly mỗi ngày tốt cho tim mạch nhưng uống nhiều cực nguy hiểm
Uống cà phê 2-3 ly mỗi ngày tốt cho tim mạch nhưng uống nhiều cực nguy hiểm

VOV.VN - Bệnh nhân 53 tuổi ở Cần Thơ nhập viện vì nhồi máu cơ tim, với thói quen uống 10 ly cà phê mỗi ngày cùng các yếu tố nguy cơ khác, cảnh báo nguy cơ “nhiễm độc caffeine” cho tim mạch.

Uống cà phê 2-3 ly mỗi ngày tốt cho tim mạch nhưng uống nhiều cực nguy hiểm

Uống cà phê 2-3 ly mỗi ngày tốt cho tim mạch nhưng uống nhiều cực nguy hiểm

VOV.VN - Bệnh nhân 53 tuổi ở Cần Thơ nhập viện vì nhồi máu cơ tim, với thói quen uống 10 ly cà phê mỗi ngày cùng các yếu tố nguy cơ khác, cảnh báo nguy cơ “nhiễm độc caffeine” cho tim mạch.

