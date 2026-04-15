Giá dầu hôm nay 15/4: Giá dầu thế giới giảm về 94,27 USD/thùng

Theo Reuters, giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Tư do kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại và cuối cùng giải phóng nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu quan trọng ở Trung Đông đang bị mắc kẹt do việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 52 cent, tương đương 0,55%, xuống còn 94,27 USD/thùng lúc 00:54 GMT sau khi giảm 4,6% trong phiên giao dịch trước đó. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,04 USD, tương đương 1,1%, xuống còn 90,24 USD sau khi giảm 7,9% trong phiên giao dịch trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (14/4) cho biết, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran có thể nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới, sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào cuối tuần khiến Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Điều này làm gia tăng lạc quan rằng các cuộc đàm phán cuối cùng có thể giải quyết được xung đột và mở lại dòng chảy dầu thô và nhiên liệu.

Cuộc chiến đã làm tắc nghẽn eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng cho việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm lọc dầu từ vùng Vịnh đến các khách hàng toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu.

Bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, việc đi lại qua eo biển vẫn còn bấp bênh, với lưu lượng giao thông chỉ bằng một phần nhỏ so với khoảng 130 tàu thuyền di chuyển qua tuyến đường thủy này trước chiến tranh, các nguồn tin cho biết ngày 14/4.

Giá dầu trong nước ổn định

Ở thị trường trong nước, ngày 15/4, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến vẫn được giữ ở mức: xăng E5 RON 92 không vượt quá 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III không quá 23.543 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giá bán còn 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giá bán đang áp dụng là 22.340; Xăng E10 giá bán lẻ là 23.070 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước theo bảng giá của Petrolimex, cũng duy trì mức giá trần, với dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít và dầu mazut không vượt 22.613 đồng/kg.

Trong hai kỳ điều chỉnh gần đây, cơ quan điều hành đã liên tục giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu.

Giá dầu Brent giảm nhẹ

Theo Reuter, vào lúc 18h ngày 14/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm nhẹ 62 cent, tương đương khoảng 0,6%, xuống còn 98,74 USD, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 2,30 USD, tương đương 2,3%, xuống còn 96,78 USD.

Giá dầu thế giới giảm

Trước đó, cả hai chỉ số đều tăng trong phiên giao dịch trước đó, với giá dầu Brent tăng hơn 4% và WTI tăng gần 3%, sau khi quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran. Giá dầu đã tăng 50% trong tháng trước, lập kỷ lục.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Tại thị trường trong nước, ngày 14/4, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến vẫn được giữ ở mức: xăng E5 RON 92 không vượt quá 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III không quá 23.543 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giá bán còn 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giá bán đang áp dụng là 22.340; Xăng E10 giá bán lẻ là 23.070 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước theo bảng giá của Petrolimex, cũng duy trì mức giá trần, với dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít và dầu mazut không vượt 22.613 đồng/kg.

Trong hai kỳ điều chỉnh gần đây, cơ quan điều hành đã liên tục giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu.