  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá dầu hôm nay 15/4: Giá dầu thế giới giảm về 94,27 USD/thùng

Thứ Tư, 05:00, 15/04/2026
VOV.VN - Giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp do dự đoán cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại.

Theo Reuters, giá dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Tư do kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại và cuối cùng giải phóng nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu quan trọng ở Trung Đông đang bị mắc kẹt do việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 52 cent, tương đương 0,55%, xuống còn 94,27 USD/thùng lúc 00:54 GMT sau khi giảm 4,6% trong phiên giao dịch trước đó. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,04 USD, tương đương 1,1%, xuống còn 90,24 USD sau khi giảm 7,9% trong phiên giao dịch trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (14/4) cho biết, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran có thể nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới, sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào cuối tuần khiến Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Điều này làm gia tăng lạc quan rằng các cuộc đàm phán cuối cùng có thể giải quyết được xung đột và mở lại dòng chảy dầu thô và nhiên liệu.

Cuộc chiến đã làm tắc nghẽn eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng cho việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm lọc dầu từ vùng Vịnh đến các khách hàng toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu.

Bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, việc đi lại qua eo biển vẫn còn bấp bênh, với lưu lượng giao thông chỉ bằng một phần nhỏ so với khoảng 130 tàu thuyền di chuyển qua tuyến đường thủy này trước chiến tranh, các nguồn tin cho biết ngày 14/4.

Giá dầu trong nước ổn định

Ở thị trường trong nước, ngày 15/4, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến vẫn được giữ ở mức: xăng E5 RON 92 không vượt quá 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III không quá 23.543 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giá bán còn 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giá bán đang áp dụng là 22.340; Xăng E10 giá bán lẻ là 23.070 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước theo bảng giá của Petrolimex, cũng duy trì mức giá trần, với dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít và dầu mazut không vượt 22.613 đồng/kg.

Trong hai kỳ điều chỉnh gần đây, cơ quan điều hành đã liên tục giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu.

Giá dầu Brent giảm nhẹ

Theo Reuter, vào lúc 18h ngày 14/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm nhẹ 62 cent, tương đương khoảng 0,6%, xuống còn 98,74 USD, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 2,30 USD, tương đương 2,3%, xuống còn 96,78 USD.

Giá dầu thế giới giảm

Trước đó, cả hai chỉ số đều tăng trong phiên giao dịch trước đó, với giá dầu Brent tăng hơn 4% và WTI tăng gần 3%, sau khi quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran. Giá dầu đã tăng 50% trong tháng trước, lập kỷ lục.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Tại thị trường trong nước, ngày 14/4, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến vẫn được giữ ở mức: xăng E5 RON 92 không vượt quá 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III không quá 23.543 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giá bán còn 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giá bán đang áp dụng là 22.340; Xăng E10 giá bán lẻ là 23.070 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước theo bảng giá của Petrolimex, cũng duy trì mức giá trần, với dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít và dầu mazut không vượt 22.613 đồng/kg.

Trong hai kỳ điều chỉnh gần đây, cơ quan điều hành đã liên tục giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu.

PV/VOV.VN
Giá bạc hôm nay 13/4: Bạc trong nước và thế giới giảm trong phiên đầu tuần

VOV.VN - Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 74,24 - 76,53 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,23 USD/ounce.

Giá xăng dầu hôm nay 13/4: Giá dầu tăng 7% lên trên 100 USD/thùng

VOV.VN - Trước thềm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, giá dầu đã tăng vọt lên trên 100 USD/thùng vào sáng 13/4 (theo giờ Việt Nam).

Dầu tăng giá, nhà thầu khắc phục khó khăn bám tiến độ cao tốc La Sơn - Hòa Liên

VOV.VN - Mặc dù giá dầu hiện nay đã giảm nhưng vẫn còn cao gấp đôi so với trước khi chiến sự Trung Đông bùng nổ. Vì vậy, giá các loại vật tư, nhựa đường, dầu chạy máy công trình đội lên nhiều so với thời điểm ký kết hợp đồng.

