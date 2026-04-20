Giá dê thương phẩm tại Đồng Tháp cao nhất trong mấy chục năm qua

Ở thời điểm này, nông dân bán dê hơi với giá hơn 200.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng), riêng thịt dê có giá khoảng 380.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá dê tăng hơn 50.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg dê người chăn nuôi có lãi khoảng 80.000 đồng/kg.

Giá dê tăng là do thị trường tiêu thụ mạnh, trong khi tổng đàn dê giảm, việc tái đàn chậm do giống dê khan hiếm, giá cao. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 160.000 con dê, nuôi tập trung ở vùng Gò Công (tỉnh Tiền Giang cũ). Theo nông dân, dê rất dễ nuôi, phù hợp với nhiều địa bàn, nhất là vùng khô cằn, ven biển đàn dê phát triển tốt.

Nông dân Đồng Tháp có thu nhập cao nhờ đàn dê tăng giá kỉ lục

Ông Đoàn Văn Hồng, chủ trang trại nuôi hơn 1.000 con dê tại xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp, cho biết ông đã gắn bó 27 năm với mô hình chăn nuôi dê, nhưng năm nay giá dê cao nhất từ trước đến nay.

Ông Hồng chia sẻ: “So với năm rồi, giá dê chỉ khoảng 150.000 đồng/kg, còn nay tăng lên mấy chục phần trăm. Mấy chục năm qua, chỉ có năm nay dê được giá tốt. Năm nay không có khô hạn kéo dài nên đủ lượng cỏ, nắng thì mình phun tưới. Trời nắng nuôi dê rất tốt, thị trường đang thiếu hàng nghiêm trọng.

Ở đây tôi bán cho thương lái từ tỉnh Đồng Nai, lái tại chỗ... Tình hình biến đổi khí hậu, dê thích nghi rất tốt. Ở vùng đất Gò Công có nhiều lợi thế nuôi dê. Về dịch bệnh, dê có nhiều bệnh nên phải tiêm vắc-xin phòng ngừa. Hiện nay xuất hiện dịch tả dê làm thiệt hại đàn khá nhiều nên giá tăng cao".