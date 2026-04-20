Giá dê thương phẩm tại Đồng Tháp cao nhất trong mấy chục năm qua

Thứ Hai, 11:41, 20/04/2026
VOV.VN - Trong khi nhiều vật nuôi khác có giá thấp, đầu ra bấp bênh, thì đàn dê ở tỉnh Đồng Tháp lại “hút hàng”, sốt giá, thậm chí đạt mức cao nhất trong mấy chục năm qua.

Ở thời điểm này, nông dân bán dê hơi với giá hơn 200.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng), riêng thịt dê có giá khoảng 380.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá dê tăng hơn 50.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg dê người chăn nuôi có lãi khoảng 80.000 đồng/kg.

Giá dê tăng là do thị trường tiêu thụ mạnh, trong khi tổng đàn dê giảm, việc tái đàn chậm do giống dê khan hiếm, giá cao. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 160.000 con dê, nuôi tập trung ở vùng Gò Công (tỉnh Tiền Giang cũ). Theo nông dân, dê rất dễ nuôi, phù hợp với nhiều địa bàn, nhất là vùng khô cằn, ven biển đàn dê phát triển tốt.

Nông dân Đồng Tháp có thu nhập cao nhờ đàn dê tăng giá kỉ lục

Ông Đoàn Văn Hồng, chủ trang trại nuôi hơn 1.000 con dê tại xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp, cho biết ông đã gắn bó 27 năm với mô hình chăn nuôi dê, nhưng năm nay giá dê cao nhất từ trước đến nay.

Ông Hồng chia sẻ: “So với năm rồi, giá dê chỉ khoảng 150.000 đồng/kg, còn nay tăng lên mấy chục phần trăm. Mấy chục năm qua, chỉ có năm nay dê được giá tốt. Năm nay không có khô hạn kéo dài nên đủ lượng cỏ, nắng thì mình phun tưới. Trời nắng nuôi dê rất tốt, thị trường đang thiếu hàng nghiêm trọng.

Ở đây tôi bán cho thương lái từ tỉnh Đồng Nai, lái tại chỗ... Tình hình biến đổi khí hậu, dê thích nghi rất tốt. Ở vùng đất Gò Công có nhiều lợi thế nuôi dê. Về dịch bệnh, dê có nhiều bệnh nên phải tiêm vắc-xin phòng ngừa. Hiện nay xuất hiện dịch tả dê làm thiệt hại đàn khá nhiều nên giá tăng cao".

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Vì sao gà trống thiến giá cao vẫn bán hết veo?

VOV.VN - Mô hình nuôi gà trống thiến đã và đang là hướng phát triển kinh tế hiệu quả tại nhiều địa phương đặc biệt là trong các dịp Tết

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar do không đạt tiêu chuẩn vi sinh vật

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar - hộp 1 tuýp 20g, sau khi phát hiện mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật theo quy định.

Lùng mua loài chuối lạ không ra quả, chỉ nở hoa vàng

VOV.VN - Cây chuối tài lộc được biết đến với hình dạng hoa vô cùng kì thú, hoa có màu vàng, hình dạng giống với hoa sen. Cây tượng trưng sự may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Người ta dùng giống cây chuối tài lộc để trang trí cho ngôi nhà với mong muốn tiền tài , thịnh vượng, may mắn đầy nhà.

