Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar do không đạt tiêu chuẩn vi sinh vật

Thứ Tư, 11:00, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar - hộp 1 tuýp 20g, sau khi phát hiện mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật theo quy định.

Cục Quản lý Dược vừa yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar. Cụ thể, theo Công văn số 271/TTKN-TH ngày 31/3/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Gia Lai), kèm Phiếu kiểm nghiệm số 146/2026/PKN.2, mẫu sản phẩm được lấy tại Nhà thuốc Phước Thọ 1 (406 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu mỹ phẩm vi phạm quy định về giới hạn vi sinh vật.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố 10/24/CBMP-HY, số lô 020524, ngày sản xuất 14/5/2024, hạn sử dụng đến ngày 13/5/2027. Sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vinh Thịnh Vượng sản xuất và Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Cả hai doanh nghiệp có địa chỉ tại thôn Bình Phú, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

thu hoi va tieu huy kem nghe kingphar do khong dat tieu chuan vi sinh vat hinh anh 1

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên; đồng thời trả lại cơ sở cung ứng. Các đơn vị chức năng địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với doanh nghiệp liên quan, Cục Quản lý Dược yêu cầu khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt chất lượng. Báo cáo kết quả thu hồi phải được gửi về Cục trước ngày 14/5/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên được giao giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai doanh nghiệp nêu trên; xử lý, xử phạt vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/5/2026.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tin liên quan

Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp
Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp Aceclofenac 100 mg do có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều đơn vị liều, tạp chất liên quan, hàm lượng nước, định lượng.

Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp Aceclofenac 100 mg do có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều đơn vị liều, tạp chất liên quan, hàm lượng nước, định lượng.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sữa rửa mặt, rửa tay quen thuộc bán tại siêu thị
Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sữa rửa mặt, rửa tay quen thuộc bán tại siêu thị

VOV.VN - Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Acnes, lô sản phẩm Kleen Hand Wash (sữa rửa tay Kleen - hương trà xanh) do không đáp ứng quy định về thành phần mỹ phẩm đã công bố.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sữa rửa mặt, rửa tay quen thuộc bán tại siêu thị

Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sữa rửa mặt, rửa tay quen thuộc bán tại siêu thị

VOV.VN - Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Acnes, lô sản phẩm Kleen Hand Wash (sữa rửa tay Kleen - hương trà xanh) do không đáp ứng quy định về thành phần mỹ phẩm đã công bố.

Cảnh báo thuốc giả Clorocid TW3 và yêu cầu thu hồi khẩn
Cảnh báo thuốc giả Clorocid TW3 và yêu cầu thu hồi khẩn

VOV.VN - Ngày 04/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn cảnh báo tình trạng thuốc Clorocid TW3 bị làm giả. Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế địa phương và các tỉnh, thành trên cả nước khẩn trương thu hồi, kiểm tra và truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Cảnh báo thuốc giả Clorocid TW3 và yêu cầu thu hồi khẩn

Cảnh báo thuốc giả Clorocid TW3 và yêu cầu thu hồi khẩn

VOV.VN - Ngày 04/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn cảnh báo tình trạng thuốc Clorocid TW3 bị làm giả. Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế địa phương và các tỉnh, thành trên cả nước khẩn trương thu hồi, kiểm tra và truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

