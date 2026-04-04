Giá lương thực toàn cầu tăng tháng thứ hai liên tiếp do xung đột ở Trung Đông

Theo báo cáo, dầu thực vật và đường ghi nhận mức tăng cao nhất, lần lượt là 5,1% và 7,2%. Chỉ số giá ngũ cốc của FAO tăng 1,5% so với tháng trước, chủ yếu do giá lúa mì thế giới tăng 4,3%.

Cũng theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, giá thịt đã tăng 1% so với tháng trước. Mặt khác, giá năng lượng và phân bón tăng cao đã đẩy chi phí đầu vào cho nông nghiệp tăng lên.

Giá ngũ cốc của FAO tăng 1,5% so với tháng trước.

Theo nhà kinh tế trưởng của FAO, Maximo Torero, nếu xung đột kéo dài hơn 40 ngày, nông dân các nước sẽ phải lựa chọn giữa việc canh tác theo cách cũ nhưng với ít đầu vào hơn, trồng ít cây hơn, hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng ít sử dụng phân bón hơn. Ông Torero cho biết, những lựa chọn này sẽ tác động đến năng suất trong tương lai và định hình nguồn cung lương thực cũng như giá cả hàng hóa trong những tháng còn lại của năm nay và những năm tiếp theo.