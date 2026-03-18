Giá vàng đang giảm, có nên chi tiền mua vào không?

Cơ hội mua vào hay rủi ro tiềm ẩn?

Những ngày gần đây, thị trường vàng trong nước chứng kiến đà giảm giá khá nhanh sau giai đoạn tăng nóng. Từ mức trên 190 triệu đồng/lượng, giá vàng đã lùi về sát ngưỡng 180 triệu đồng/lượng chỉ trong thời gian ngắn. Diễn biến này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người dân, khiến nhiều cửa hàng kinh doanh vàng rơi vào tình trạng đông kín khách đến giao dịch.

Tâm lý phổ biến của người mua hiện nay là “bắt đáy”, kỳ vọng giá vàng sẽ sớm quay đầu tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh. Không ít người cho rằng mức giá hiện tại đã “dễ chịu hơn” so với đỉnh trước đó, tạo cơ hội tích trữ tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu đây có thực sự là thời điểm thích hợp để mua vào?

Theo các chuyên gia kinh tế, việc giá vàng giảm trong ngắn hạn không đồng nghĩa với việc xu hướng tăng đã kết thúc. Thị trường vàng chịu tác động từ nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ toàn cầu, biến động tỷ giá, lãi suất và tình hình địa chính trị. Do đó, những đợt điều chỉnh giảm có thể chỉ mang tính tạm thời trong xu hướng dài hạn.

Rủi ro đối với nhà đầu tư cá nhân là không nhỏ. Thực tế cho thấy, trong những giai đoạn biến động mạnh, giá vàng có thể thay đổi nhanh chóng chỉ trong vài phiên giao dịch. Nếu mua vào theo tâm lý đám đông, nhà đầu tư có thể đối mặt với nguy cơ “đu đỉnh” nếu giá tiếp tục giảm sâu hơn.

Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng trong nước hiện vẫn ở mức cao (hiện tại khoảng cách ở quanh mức 3 triệu đồng mỗi lượng). Điều này khiến người mua chịu thiệt ngay khi thực hiện giao dịch, và cần một mức tăng giá đủ lớn mới có thể sinh lời. Vì vậy, việc đầu tư vàng kiểu “lướt sóng” tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với kỳ vọng.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng ĐH Nguyễn Trãi đưa ra lời khuyên: Không nên sử dụng đòn bẩy tài chính để mua vàng. Việc vay mượn hoặc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư vào một tài sản có biến động mạnh như vàng có thể làm gia tăng rủi ro đáng kể. Khi thị trường điều chỉnh, áp lực tài chính có thể khiến nhà đầu tư rơi vào tình thế bất lợi.

“Vàng nên được xem là một phần trong danh mục tài sản, thay vì kênh đầu tư duy nhất. Việc duy trì tỷ trọng hợp lý của vàng trong tổng thể danh mục sẽ giúp nhà đầu tư cân bằng giữa mục tiêu bảo toàn giá trị và tìm kiếm lợi nhuận từ các kênh đầu tư khác”, ông Huy nêu quan điểm.

Nhìn tổng thể, theo ông Nguyễn Quang Huy, việc giá vàng giảm trong thời gian gần đây chủ yếu phản ánh quá trình điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh, cùng với tác động từ các yếu tố kinh tế toàn cầu như diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED), động thái mua ròng của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

“Trong bối cảnh hiện nay, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tâm lý mua bán theo đám đông. Với nhà đầu tư dài hạn, việc tích lũy từng phần khi thị trường điều chỉnh có thể được cân nhắc; còn với nhà đầu tư ngắn hạn, sự thận trọng, quản trị rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ là yếu tố then chốt để bảo vệ hiệu quả tài chính”, ông Huy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy phân tích: Trước khi điều chỉnh, giá vàng đã trải qua một giai đoạn tăng rất mạnh và đạt vùng giá cao trong lịch sử. Khi thị trường lên tới những vùng giá cao như vậy, việc xuất hiện các phiên bán ra để chốt lời là điều thường thấy. Đây là cơ chế tự điều chỉnh của thị trường nhằm hấp thụ lượng cung mới và xác lập lại trạng thái cân bằng. Bên cạnh yếu tố chốt lời, thị trường vàng toàn cầu còn chịu tác động từ nhiều biến số kinh tế quan trọng. Một trong những yếu tố đáng chú ý là sự mạnh lên của đồng USD cùng với lợi suất của trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đang duy trì ở mức cao. Khi các tài sản sinh lợi như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, một phần dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển khỏi vàng – vốn là tài sản không tạo ra dòng thu nhập định kỳ. Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi sát các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

“Những kỳ vọng liên quan đến định hướng lãi suất trong thời gian tới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng của vàng trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc người dân tranh thủ mua vàng khi giá giảm là phản ứng dễ hiểu, bởi vàng từ lâu vẫn được xem là kênh tích lũy tài sản quen thuộc. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên chạy theo tâm lý đám đông. Thị trường vàng vốn chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô và có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, vì vậy các quyết định đầu tư cần được cân nhắc một cách thận trọng”, ông Huy khuyến cáo.

Giá vàng thế giới có thể chạm mốc 6.200 USD/ouce năm 2026?

Chia sẻ trên Kitco News, các nhà phân tích hàng hóa tại UBS vừa đưa ra dự báo rằng giá vàng có thể tăng lên mức 6.200 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Cho rằng giá vàng sẽ tăng lên mức 5.900-6.200 USD/ounce trong năm nay, UBS đánh giá vàng là một công cụ phòng ngừa các rủi ro tiền tệ như mất giá tiền tệ, thâm hụt ngân sách gia tăng và suy thoái kinh tế trong bối cảnh các cuộc xung đột địa chính trị có dấu hiệu gia tăng.

UBS cho biết, nhu cầu cơ bản đối với vàng vẫn mạnh, được hỗ trợ bởi việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào, hoạt động đầu tư gia tăng, cũng như sự tăng trưởng về cấu trúc của nhu cầu đối với đồ trang sức bằng vàng trong bối cảnh thu nhập cao hơn ở châu Á.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy tổng nhu cầu vàng đã vượt quá 5.000 tấn lần đầu tiên vào năm 2025, đồng thời dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi hoạt động đầu tư gia tăng và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

Các nhà phân tích của UBS kỳ vọng các xu hướng cấu trúc như nợ chính phủ gia tăng cũng như nỗ lực đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi đồng USD của các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư toàn cầu sẽ hỗ trợ triển vọng dài hạn của vàng.

Trong bối cảnh giá vàng đang biến động khó lường, quyết định mua vào hay không phụ thuộc vào mục tiêu tài chính và “khẩu vị” rủi ro của mỗi cá nhân, mỗi nhà đầu tư. Thị trường luôn tồn tại cơ hội, nhưng cũng đi kèm không ít thách thức đối với những người thiếu sự chuẩn bị và chiến lược rõ ràng.