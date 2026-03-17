Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC giảm nhẹ, vàng thế giới tăng

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 17/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 179,6 triệu đồng/lượng; giá bán là 182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối ngày 16/3. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 179,6– 182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500 ngàn đồng/lượng cả ở chiều mua vào – bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 16/3. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 17/3 giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 179,3 – 182,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 17/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 5.026,9 USD/oz, tăng 48,9 USD/oz so với cuối giờ chiều 16/3. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/3: 1 USD = 26.321 VND, giá vàng thế giới tương đương 159,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 23,3 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Chiều tối 16/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 180,1 triệu đồng/lượng; giá bán là 183,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 180,1– 183,1 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 16/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 179,8 – 182,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 180,1 – 183,1 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều tối ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.978,0 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/3: 1 USD = 26.321 VND, giá vàng thế giới tương đương 157,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 25,3 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.