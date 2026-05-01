Giá vàng hôm nay 1/5: Vàng thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao

Thứ Sáu, 05:09, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đầu giờ sáng ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.624,7 USD/oz, ổn định so với phiên giao dịch gần nhất. Giá vàng trong nước bán ra 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng ngày 1/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng; giá bán 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 163  -166 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng ổn định so với phiên liền trước. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Đầu giờ sáng ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.624,7 USD/oz, ổn định so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/5: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối giờ chiều 30/4.

gia vang hom nay 1 5 vang the gioi tiep tuc tang va neo o muc cao hinh anh 1
Vàng trong nước ổn định, vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay ngày 1/5, cập nhật chiều tối 30/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng; giá bán 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 163  – 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội vẫn ổn định so với phiên liền trước. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Cuối giờ chiều ngày 30/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,624.7 USD/oz, tăng 55 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/5: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối giờ chiều 30/4.

vang_5.jpg

Giá vàng hôm nay 30/4: Vàng thế giới lại tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, ngày 30/4, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, ổn định so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng 5,7 USD/oz.

PV/VOV.VN
Ba quốc gia ồ ạt gom mua “vàng đen” của Việt Nam

VOV.VN - Trong bối cảnh sản lượng hạt tiêu của Việt Nam sụt giảm mạnh, Thái Lan, Ai Cập và Pakistan là ba quốc gia bất ngờ gom mua lượng lớn một loại hạt được ví như “vàng đen” của Việt Nam suốt 3 tháng đầu năm.

VOV.VN - Trong bối cảnh sản lượng hạt tiêu của Việt Nam sụt giảm mạnh, Thái Lan, Ai Cập và Pakistan là ba quốc gia bất ngờ gom mua lượng lớn một loại hạt được ví như “vàng đen” của Việt Nam suốt 3 tháng đầu năm.

Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Ngày 27/04/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường, SN 1994, trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 27/04/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường, SN 1994, trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giá vàng hạ nhiệt, nhà đầu tư quay lưng: Tiền đổ mạnh vào tiết kiệm

VOV.VN - Từng là tâm điểm của những cuộc đua xếp hàng xuyên đêm, thị trường vàng đang chứng kiến sự đảo chiều rõ rệt khi sức mua suy giảm mạnh. Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường và lợi nhuận không còn hấp dẫn, dòng tiền có xu hướng rời khỏi vàng để tìm đến kênh tiết kiệm an toàn hơn.

VOV.VN - Từng là tâm điểm của những cuộc đua xếp hàng xuyên đêm, thị trường vàng đang chứng kiến sự đảo chiều rõ rệt khi sức mua suy giảm mạnh. Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường và lợi nhuận không còn hấp dẫn, dòng tiền có xu hướng rời khỏi vàng để tìm đến kênh tiết kiệm an toàn hơn.

