Giá vàng hôm nay 1/5: Vàng thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng ngày 1/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng; giá bán 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 163 -166 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng ổn định so với phiên liền trước. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Đầu giờ sáng ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.624,7 USD/oz, ổn định so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/5: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối giờ chiều 30/4.

Vàng trong nước ổn định, vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay ngày 1/5, cập nhật chiều tối 30/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng; giá bán 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều ngày 30/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,624.7 USD/oz, tăng 55 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

