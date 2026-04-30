Giá vàng hôm nay 30/4: Vàng thế giới lại tăng

Thứ Năm, 05:09, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, ngày 30/4, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, ổn định so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng 5,7 USD/oz.

Giá vàng hôm nay ngày 30/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng; giá bán 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 163  – 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội vẫn ổn định so với phiên liền trước. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, giữa nguyên ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, sáng ngày 30/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,574.9 USD/oz, tăng 5,7 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/4: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 145,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng nay.

Giá vàng hôm nay 30/4, cập nhật cuối phiên giao dịch ngày 29/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng; giá bán 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 163  – 166 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước ổn định

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng giảm so với đầu phiên. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, giữa nguyên ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Cuối giờ chiều 29/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.569,2 USD/oz, giảm 14 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/4: 1 USD =  26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 145,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC bán ra cuối phiên giao dịch ngày 29/4.

PV/VOV.VN
Bắt thanh niên trộm 5 cây vàng của em gái người yêu ở Đắk Lắk
Bắt thanh niên trộm 5 cây vàng của em gái người yêu ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một nam thanh niên khi trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu.

Bắt thanh niên trộm 5 cây vàng của em gái người yêu ở Đắk Lắk

Bắt thanh niên trộm 5 cây vàng của em gái người yêu ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một nam thanh niên khi trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu.

Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng
Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Ngày 27/04/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường, SN 1994, trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Ngày 27/04/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường, SN 1994, trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt
Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt

Ngày 26/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt

Ngày 26/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

