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Giá vàng hôm nay 22/10: Vàng SJC ổn định ở mức 142,3 triệu đồng/lượng

Thứ Năm, 05:10, 22/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 22/10, vàng SJC và DOJI ổn định ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4.122 USD/oz.

Giá vàng SJC đứng yên

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với mở cửa phiên giao dịch ngày 21/10. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Vàng SJC ổn định ở mức 142,3 triệu đồng/lượng

Chiều 21/10, giá vàng miếng tại SJC niêm yết ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng, ổn định so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Cuối giờ chiều 21/10 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.122 USD/oz, tăng 4,6 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/10: 1 USD = 26.070 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,47 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,83 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Bất chấp những bất ngờ về lạm phát đó, thị trường hợp đồng tương lai vẫn dự báo khoảng 83% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28/10, với kỳ vọng về việc thắt chặt hơn nữa tập trung vào tháng 12.

Xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức gần 92 - 94%, cho thấy các nhà giao dịch xem cuộc họp tháng 10 có thể chỉ là một sự tạm dừng chứ không phải là kết thúc của chu kỳ thắt chặt. Tuy nhiên, vàng vẫn chịu áp lực khi các nhà giao dịch tiếp tục ưu tiên các tài sản sinh lãi hơn là vàng thỏi không sinh lãi.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến đồng USD, giá dầu, các dữ liệu lạm phát của Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed. Với người mua vàng tích trữ, việc chia nhỏ thời điểm mua và cân nhắc mức chênh lệch mua – bán có thể giúp hạn chế rủi ro khi thị trường biến động mạnh. Đặc biệt, không nên xem một nhịp giảm giá là tín hiệu chắc chắn cho thấy vàng đã tạo đáy, bởi xu hướng tiếp theo còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế và tài chính.

PV/VOV.VN
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