Giá vàng hôm nay 22/7: Vàng SJC tăng lên mức 146,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng 400.000 đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch chiều 21/7, công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với đầu phiên giao dịch liền trước. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng cùng ngày 21/7. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC tăng lên mức 146,4 triệu đồng/lượng

Sáng 21/7, giá vàng nhẫn trên thị trường đảo chiều tăng trở lại. Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,9 – 145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với sáng 21/7. Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143,2 – 146,2 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng lên mức 4.061,4 USD/oz

Cuối giờ chiều 21/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.061,4 USD/oz, tăng 37,9 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/7: 1 USD = 26.490 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,62 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,78 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.