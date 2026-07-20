Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng SJC giảm còn 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng ngày 20/7, giá vàng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 19/7.

Cụ thể, công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường phiên giao dịch sáng 20/7 cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 142,7 - 146,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 19/7.

Sáng 207 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 4.005,6 USD/oz.Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/7: 1 USD = 26.490 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 127,84 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,36 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 20/7: Giá vàng SJC giảm

Trước đó, chốt phiên giao dịch 19/7, giá vàng trong nước ổn định so với chốt phiên liền trước. Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường phiên chiều 19/7 cũng không đổi. Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 4.016,6 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/7: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.