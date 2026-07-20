English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng SJC giảm còn 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng

Thứ Hai, 10:16, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay. phiên giao dịch sáng 20/7, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.005,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng ngày 20/7, giá vàng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 19/7.

Cụ thể, công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).  Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường phiên giao dịch sáng 20/7 cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức  142,7 - 146,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 19/7.

Sáng 207 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 4.005,6 USD/oz.Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/7: 1 USD = 26.490 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 127,84 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,36 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

gia vang hom nay 20 7 vang sjc giam con 144,2 - 147,2 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng hôm nay 20/7: Giá vàng SJC giảm

Trước đó, chốt phiên giao dịch 19/7, giá vàng trong nước ổn định so với chốt phiên liền trước. Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường phiên chiều 19/7 cũng không đổi. Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 4.016,6 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/7: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 18/7: Vàng SJC giao dịch ở mức 147,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 18/7: Vàng SJC giao dịch ở mức 147,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng SJC được niêm yết ở mức 144,5 – 147,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.016,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 18/7: Vàng SJC giao dịch ở mức 147,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/7: Vàng SJC giao dịch ở mức 147,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng SJC được niêm yết ở mức 144,5 – 147,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.016,6 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 17/7: Giá vàng SJC giao dịch 145,2-148,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 17/7: Giá vàng SJC giao dịch 145,2-148,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 17/7, giá vàng SJC trong nước không có biến động, giá mua vào ở mức 145,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 17/7: Giá vàng SJC giao dịch 145,2-148,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 17/7: Giá vàng SJC giao dịch 145,2-148,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 17/7, giá vàng SJC trong nước không có biến động, giá mua vào ở mức 145,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 16/7: Vàng trong nước giảm, vàng thế giới tăng
Giá vàng hôm nay 16/7: Vàng trong nước giảm, vàng thế giới tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 16/7, giá vàng SJC giảm 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.039,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 16/7: Vàng trong nước giảm, vàng thế giới tăng

Giá vàng hôm nay 16/7: Vàng trong nước giảm, vàng thế giới tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 16/7, giá vàng SJC giảm 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.039,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 15/7: Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 15/7: Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 15/7: Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/7: Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 14/7: Giá vàng SJC và vàng thế giới đồng loạt lao dốc
Giá vàng hôm nay 14/7: Giá vàng SJC và vàng thế giới đồng loạt lao dốc

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (14/7), giá vàng SJC giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng về mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm mạnh 61,7 USD/oz về mức 4.003,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 14/7: Giá vàng SJC và vàng thế giới đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay 14/7: Giá vàng SJC và vàng thế giới đồng loạt lao dốc

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (14/7), giá vàng SJC giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng về mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm mạnh 61,7 USD/oz về mức 4.003,2 USD/oz.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá