Giá vàng hôm nay 23/11: Vàng SJC tiến sát mốc 72 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 23/11, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết mua vào - bán ra ở mức 70,80 - 71,60 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 800.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng là 70,70 - 71,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán vàng duy trì ở mức 900.000 đồng/lượng.

Sáng nay 23/11 (giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á ở quanh ngưỡng 1.989 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với phiên giao dịch liền trước. Tại thị trường Mỹ, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức trên 1.989 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó. Giá vàng giao theo hợp đồng cũng đảo chiều giảm mạnh 10 USD/ounce về mức 1.991 USD/ounce so với chốt phiên trước đó.

Trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng hiện được niêm yết ở mức 1.994,20 USD/ounce. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 24.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 58,51 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,09 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 22/11.

Giá vàng trong nước liên tục tăng cao trong những phiên giao dịch gần đây

Giá vàng trong nước tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước cuối ngày 22/11 được Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 71,10 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 71,80 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với thời điểm mở phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng mua vào - bán ra được Tập đoàn DOJI niêm yết sau phiên giao dịch ngày 22/11 đang ở mức 71 - 72 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên sáng, giá vàng tại DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI nới rộng từ mức 700.000 đồng/lượng lên 1 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới tăng vượt mốc 2.000 USD/oz

Giá vàng thế giới mở phiên giao dịch 22/11 (theo giờ Mỹ) tăng tiếp so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đã lên mức 2.001,5 USD/oz, tăng 5 USD/oz so với cuối phiên giao dịch 21/11. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 24.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 58,71 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,09 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 22/11.

Theo nhận định từ các chuyên gia, giá vàng thế giới tăng rất mạnh khi đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm nhanh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm mạnh từ mức 103,6 điểm trong phiên trước xuống mức 103,3 điểm vào đầu phiên giao dịch ngày 21/11 trên thị trường Mỹ.

Vàng thế giới tăng khi mặt hàng này đã không điều chỉnh mạnh như kỳ vọng của thị trường, trong bối cảnh nhiều người phải mua vàng để bù đắp cho các hoạt động bán khống trước đó.

Mặt khác, những tín hiệu không tích cực từ một số nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Trung Quốc cũng đã hỗ trợ cho giá vàng. Trước đó, theo một khảo sát của Kitco, số lượng chuyên gia dự báo giá vàng tăng trong tuần này nhiều hơn so với số người dự báo giảm. Về dài hạn, vàng được hưởng lợi từ xu hướng giảm giá của đồng USD. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ sớm phải nới lỏng việc thắt chặt tiền tệ.