Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng trong nước đi ngang ở mức 169,2 triệu đồng/lượng

Vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay, mở phiên sáng 24/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 166,7 triệu đồng/lượng; giá bán 169,2 triệu đồng/lượng, bằng mức giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 2,5 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h50’ sáng 24/4, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 166,7 - 169,2 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 23/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu tăng giá mua - bán. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 166,5 - 169 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 23/4. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 23/4 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.698,3 USD/oz, tăng 13 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/4: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch chiều 23/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 166,7 triệu đồng/lượng; giá bán 169,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 23/4. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 166,7 – 169,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 23/4, vàng SJC trong nước đi ngang

Phiên giao dịch chiều 23/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội ổn định. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 166,5 - 169 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch sáng 23/4.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 166,2 – 169,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới giảm ở phiên giao dịch chiều 23/4 (theo giờ Việt Nam). Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.685,38USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/4: 1 USD = 26.360 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,80 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 20,4 triệu đồng/lượng vào chiều 23/4.