Giá vàng hôm nay 23/4: Vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 23/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 166,7 triệu đồng/lượng; giá bán 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/4. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 166,7 – 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch sáng 23/4, giá vàng nhẫn của một số thươnghiệu vàng tại Hà Nội cũng có thay đổi. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 166,5 - 169 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/4.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yếtở mức 166,2 – 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào cùng giá bán ra .

Giá vàng thế giới giảm ở phiên giao dịch sáng 23/4 tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức4.723,38USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/4: 1 USD = 26.360 VND, giá vàng thế giới tương đương 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 19,2 triệu đồng/lượng vào sáng 23/4.

Giá vàng trong nước lấy lại mốc 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay cuối phiên giao dịch ngày 22/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 167,5 triệu đồng/lượng; giá bán 170 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 167,5 – 170 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu có giá mua bán 167 - 170 triệu đồng/lượng

Cuối phiên giao dịch 22/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 167,3 -169,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng.

Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 167 - 170 triệu đồng, giảm 600.000 đồng/lượng giá mua và giá bán so với đầu phiên. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 167 - 170 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng giá mua vào cùng giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng khi mở phiên giao dịch 22/4 tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.757 USD/oz, tăng 3 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/4: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 151,04 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 19 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 22/4.

Nhà đầu tư vàng chờ kết quả đàm phán Mỹ - Iran

Theo Kitco News, nguyên nhân của đợt bán tháo khiến giá vàng giảm là do USD tăng vọt, cùng nỗi lo ngại lạm phát gắn liền với cuộc xung đột Iran đang diễn ra. Cuộc khủng hoảng địa chính trị tại Trung Đông từng là nguyên nhân thúc đẩy nhà đầu tư nắm giữ vàng miếng, giờ đây lại đe dọa lạm phát tăng cao, từ đó kích hoạt chính sách thắt chặt tiền tệ, yếu tố khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Theo các chuyên gia phân tích Trading Economics, vàng sẽ giữ dưới mức 4.800 USD/oz, khi các nhà đầu tư chờ đợi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Pakistan trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần hết hạn vào cuối tuần này. Tổng thống Donald Trump tuyên bố không gia hạn lệnh ngừng bắn, nếu không có thoả thuận và eo biển Hormuz tiếp tục bị phong toả cho đến khi đạt thoả thuận.

Việc đóng cửa này được Trading Economics mô tả là “cú sốc cung năng lượng lịch sử” - làm tăng rủi ro lạm phát và nâng cao khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Lãi suất cao hơn là yếu tố kinh điển kìm hãm vàng. Kim loại quý này hiện đã giảm hơn 8% so với mức đỉnh kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu.

Về xu hướng dài hạn, các định chế tài chính vẫn dự báo khá lạc quan về vàng. JPMorgan và Goldman Sachs kỳ vọng vàng sẽ dao động trong khoảng từ 4.000 -6.300 USD/oz cho đến năm 2026, được hỗ trợ bởi việc các Ngân hàng Trung ương tiếp tục tích trữ và sự không chắc chắn về địa chính trị chưa được giải quyết. Tuy nhiên, trước mắt, vàng vẫn chịu rất nhiều áp lực giảm giá. Đồng USD mạnh hơn, nỗi lo tăng lãi suất do lạm phát và cơ hội hoà bình mong manh có thể làm vàng giảm sâu hơn.