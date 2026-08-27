Giá vàng hôm nay 27/8: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 27/8, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,9 - 15,2 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/chỉ so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 300.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,69 - 6,08 triệu đồng/set.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 147 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 26/8. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 27/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,8 – 149,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 150 – 154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.621,3 USD/oz, giảm 5,79 USD/oz so với cuối giờ chiều 26/8.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/8: 1 USD = 26.290 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,37 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,63 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Trong phiên giao dịch trước đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 26/8 ở mức 147,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng. (Ảnh minh họa)

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 26/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,8 – 149,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 150 – 154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.627,09 USD/oz. Giảm 14,59 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 26/8: 1 USD = 26.270 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,85 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 26/8/2026.

Giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp khoảng cách

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp là sự thay đổi của cung - cầu. Trái ngược trước kia, cảnh người dân chen nhau xếp hàng dài mua vàng khi giá ở mức cao hồi đầu năm hiện không còn nữa.

Việc giá vàng bạc trong nước tiến gần thế giới được cho là tín hiệu tích cực, khi mà phần bù rủi ro đối với người mua đang giảm xuống, giúp nhà đầu tư bớt nguy cơ xấu khi tham gia thị trường.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp là sự thay đổi của cung - cầu. (Ảnh minh họa)

Dự đoán về giá vàng thời gian tới, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết, vàng có thể sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn, vì thế người dân cần theo dõi sát diễn biến thị trường và không nên mua hay bán theo tâm lý đám đông.

Nếu muốn đầu tư thì trong giai đoạn hiện nay nên ưu tiên chiến lược giải ngân từng phần thay vì xuống tiền toàn bộ một lần. Đồng thời cần theo dõi sát các diễn biến từ Fed, tình hình Trung Đông và biến động của đồng USD vì đây sẽ là những yếu tố đóng vai trò quyết định đối với xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

“Nhà đầu tư cần kiên nhẫn quan sát, đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động trước khi đưa ra quyết định, tránh tâm lý mua theo đám đông, theo xu hướng khi thấy giá vàng giảm mạnh”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Tiếp đó, sau khi vượt mốc 4.600 USD/ounce, thị trường vàng được dự báo bước vào tuần giao dịch mới với sự quan tâm tập trung vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và những tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết quả khảo sát triển vọng giá vàng mới nhất cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng rõ về khả năng giá tiếp tục tăng. Trong số 11 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 8 người, tương đương 73%, dự báo giá vàng đi lên trong tuần tới. Ba chuyên gia còn lại cho rằng kim loại quý có thể tích lũy sau nhịp tăng mạnh. Không chuyên gia nào dự báo giá vàng giảm.