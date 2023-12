Giá vàng hôm nay 30/11: Giá vàng SJC giữ nguyên mốc 73,6 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 30/11, giá vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 72,40 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 73,60 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/11. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mua vào - bán ra được Tập đoàn DOJI niêm yết sau phiên giao dịch ngày 29/11 đang ở mức 72,20 – 73,60 triệu đồng/lượng. So với cuối giờ chiều 29/11, giá vàng tại DOJI giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI hiện ở mức 1,4 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 30/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 2.043,6 USD/oz, tăng 5,3 USD/oz so với cuối giờ chiều 29/11. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 24.430 VND, giá vàng thế giới tương đương 60,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,45 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước bán ra lập đỉnh 74,5 triệu đồng vào trưa 29/11

Giá vàng trong nước giảm nhanh sau khi lập đỉnh 74,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước cuối ngày 29/11 được Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 72,40 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 73,60 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với thời điểm mở phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mua vào - bán ra được Tập đoàn DOJI niêm yết sau phiên giao dịch ngày 29/11 đang ở mức 72,20 – 73,70 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên sáng, giá vàng tại DOJI giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI nới rộng từ mức 1,4 triệu đồng/lượng lên 1,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới còn nhiều trợ lực tăng giá

Giá vàng thế giới mở phiên giao dịch 29/11 (theo giờ Mỹ) giảm nhẹ so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đã về mức 2.038,3 USD/oz, giảm 11 USD/oz so với cuối phiên giao dịch 28/11. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 24.385 VND, giá vàng thế giới tương đương 59,87 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,73 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 29/11.

Nhận định về biến động giá vàng, nhiều chuyên gia cho biết, vàng tiếp đà bứt phá nhờ được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc đợt tăng lãi suất. Chuyên gia phân tích cấp cao Lukman Otunuga của FXTM cho rằng, vàng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm khi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Giá vàng thế giới giao ngay đang thấp hơn giá vàng SJC bán ra 13,73 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, chỉ số US Dollar Index đã chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm dao động gần mức thấp nhất trong 2 tháng ở mức 4,363%.

Nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của ActivTrades nói rằng, những kỳ vọng ngày càng tăng về suy thoái kinh tế mang lại sự hỗ trợ cho vàng, loại tài sản trú ẩn an toàn. Trong bối cảnh này, vàng vẫn đang trong đà tăng giá.