Giá vàng hôm nay 9/8: SJC đi ngang, cao hơn thế giới 11,91 triệu/lượng

Thị trường vàng trong nước sáng 9/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,70 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,30 triệu đồng/lượng, ngang bằng mức giá mua – bán so với cuối phiên 8/8. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 600.000 đồng/lượng.

Thời điểm 8h35’ sáng 9/8, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra 66,60 – 67,35 triệu đồng/lượng ngang bằng giá mua và bán ra so với cuối phiên giao dịch 6/8. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI vẫn đang ở mức 750.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9/8 (giờ Việt Nam) chốt phiên 8/8 trên sàn giao dịch Kitco đang ở mức 1.924 USD/oz, giảm tiếp 6 USD/oz so với mở phiên giao dịch. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 23.895 VND, giá vàng thế giới tương đương 55,39 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,91 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 8/8.

Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng SJC giảm nhẹ về mức 67,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm do chịu áp lực từ số liệu xuất, nhập khẩu tháng 7 của Trung Quốc mới được công bố đã giảm thấp hơn so với dự kiến. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm 14,5% so với dự kiến, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2020.

Tương tự, kim ngạch nhập khẩu tháng 7 của Trung Quốc cũng giảm 12,4% so cùng kỳ, là những yếu tố có thể thúc đẩy ngân hàng Trung ương Trung Quốc sớm có biện pháp kích thích tiền tệ.

Ngoài ra, sự phục hồi của chỉ số USD trong khi giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch 8/8 cũng đang gây áp lực lên giá vàng. Chỉ số chứng khoán Mỹ, châu Á và châu Âu đều giảm điểm trong phiên giao dịch qua đêm 7/8. Hiện thị trường vàng đang dồn tâm điểm chú ý vào các báo cáo về chỉ số lạm phát của Mỹ và Trung Quốc, dự kiến sẽ sớm được công bố trong tuần này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,70 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,30 triệu đồng/lượng, cùng giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên ngày 8/8. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 66,60 - 67,35 triệu đồng/lượng. So với mở cửa phiên giao dịch ngày 8/8, giá vàng mua vào và bán ra tại DOJI không thay đổi. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang duy trì ở mức 750.000 đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 8/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức 1.930,4 USD/oz, giảm 3,1 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 23.890 VND, giá vàng thế giới tương đương 55,56 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,74 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.