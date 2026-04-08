Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON95 còn 26.530 đồng/lít từ 15h30 chiều 8/4

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h30 ngày 8/4. Giá xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít giá bán là 26.530 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 690 đồng lít, giá bán mới là 24.730 đồng/lít; Xăng E10 không có thông báo điều chỉnh, giá bán cũ là 26.080 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h30 ngày 8/4 cũng giảm 1.940 đồng/lít, giá bán mới là 42.840 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 470 đồng/lít, giá bán là 43.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 24.270 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ cũng quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.