Quý I, kinh tế Hà Nội tăng trưởng 7,87% giữa áp lực giá xăng dầu

Chiều 6/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2026. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng; Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương chủ trì họp báo.

Tại cuộc họp báo, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2026 của thành phố Hà Nội.

Bà Hằng cho biết, ngay từ đầu năm Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Trung ương; thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình hành động, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2026. Tuy nhiên, trong quý I/2026 Hà Nội chịu tác động lớn từ giá xăng, dầu thế giới tăng cao đã tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Thành phố và làm chậm lại đà tăng trưởng GRDP của Hà Nội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Quý I/2026 tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên giá xăng dầu tăng đã tác động theo cả chiều trực tiếp và gián tiếp đến kinh tế Hà Nội trong quý I/2026, làm gia tăng chi phí vận tải và sản xuất, kéo theo mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ tăng, đồng thời làm giảm sức mua của người dân và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; qua đó gây áp lực lên CPI và góp phần làm chậm lại tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố. Cụ thể: Giá xăng bình quân tháng 3/2026 tăng 28,09% so với tháng trước, giá dầu diesel tăng 56,62%; so với cùng kỳ tháng 3/2025, giá xăng tăng 21,44%; dầu diezen tăng 58,67%.

Về sản xuất công nghiệp, trong Quý I/2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định như căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt ở một số nền kinh tế lớn và nhu cầu tiêu dùng phục hồi chưa đồng đều đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất, nhập khẩu giữa các nước, trong đó có Việt Nam. Đối với Hà Nội, hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ở mức khá, chưa có nhiều điểm sáng do chi phí vận chuyển và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

"Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) Quý I/2026 của thành phố tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7% do một số doanh nghiệp đã có đơn hàng ổn định từ cuối năm 2025 và tích trữ nguyên vật liệu đầu vào đủ lớn để sản xuất trong quý I/2026. Sản xuất và phân phối điện tăng 6,4%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 7,8%; khai khoáng tăng 4,4%", bà Hằng cho biết.

Trong quý I/2026, Thành phố đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho 9.033 doanh nghiệp, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước với vốn đăng ký đạt 168,5 nghìn tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Có 5.147 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 36,1%. Bên cạnh đó, có 2.760 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục và được cấp thông báo giải thể, tăng 83,1%; gần 15,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 6,9%.

Trong quý I năm 2026, thu hút FDI đạt 478,9 triệu USD, giảm 66,2% so với cùng kỳ. Trong đó có 145 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 68,7 triệu USD; có 34 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn tăng đạt 257,2 triệu USD; 97 lượt giao dịch góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với giá trị vốn góp đạt 153,0 triệu USD.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố quý I/2026 đạt 102,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với quý I/2025.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý quý I/2026 đạt 20,9 nghìn tỷ đồng (chiếm 18,3% tổng nguốn vốn địa phương trên cả nước), tăng 47,4% so với quý I/2025, cao nhất cả nước. Với quyết tâm và tư duy điều hành quyết liệt, việc giải ngân đạt 14,8% dự toán ngay trong quý đầu năm và khối lượng thi công thực địa tại các đại dự án (Vành đai 1, Vành đai 4, cầu Tứ Liên) tăng mạnh cho thấy các điểm nghẽn về mặt bằng đã được tháo gỡ thực chất.

Bà Hằng cho biết, hoạt động xuất hàng hóa của Thành phố những tháng đầu năm gặp khó khăn do chính sách thuế quan của Mỹ và bất ổn chính trị. Trong tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.276 triệu USD, tăng 2,9% so với tháng trước và giảm 26,9% so với tháng 3/2025. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 3.710 triệu USD, tăng 2,7% so với tháng trước và giảm 3,5% so với tháng 3/2025.

"Tính chung quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.185 triệu USD, giảm 8,6%; nhập khẩu đạt 12.337 triệu USD, tăng 18,8%", bà Hằng thông tin.

Theo bà Hằng, trong quý II và thời gian tới, Thành phố tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó tập trung giải ngân các công trình lan tỏa cao (cầu sông Hồng, vành đai, hướng tâm, chống ngập, logistics, kết nối vùng) để mở không gian phát triển, tạo đầu tư ngoài ngân sách và việc làm, tăng năng suất đô thị.

Bên cạnh đó là việc khơi thông đầu tư ngoài ngân sách và khu vực tư nhân. Tập trung rà soát 420 dự án ngoài ngân sách và 342 dự án đầu tư công chậm triển khai; tháo gỡ dứt điểm hoặc thu hồi; đẩy nhanh triển khai các đại dự án, trọng tâm là Khu đô thị Olympic, Trục cảnh quan sông Hồng, các khu đô thị đa mục tiêu.

Thành phố cũng chủ trương tạo bước đột phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội xác định chủ đề năm là phát triển kinh tế số, đặt mục tiêu ít nhất 80% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến toàn trình và trên 95% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến; bố trí hơn 9.090 tỷ đồng cho khoa học - công nghệ ngay từ đầu năm 2026.

Hà Nội sẽ tập trung khai thác văn hóa, du lịch, kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm, hội nghị, sản phẩm văn hóa số để chuyển từ tăng trưởng thời vụ sang tăng trưởng thường xuyên. Coi đây là một trụ cột quan trọng để Hà Nội phát huy bản sắc riêng và mở rộng tăng trưởng theo chiều sâu.

Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh khai thác tài sản công, đất đai, quỹ nhà, phí lệ phí; xử lý các cơ sở dôi dư, tổng kiểm kê tài sản công, đẩy nhanh đấu giá quỹ đất để chống lãng phí và tạo dư địa đầu tư. Xác định chống lãng phí cũng là một giải pháp tăng trưởng; xử lý nghiêm tình trạng tài sản công sử dụng kém hiệu quả.