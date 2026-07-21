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Giá xăng dầu hôm nay 21/7: Giá dầu đảo chiều trước tín hiệu đàm phán mới từ Iran

Thứ Ba, 05:10, 21/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 21/7, giá dầu thế giới đảo chiều giảm sau khi phát biểu mới từ Bộ Ngoại giao Iran làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nối lại đàm phán với Mỹ trên cơ sở lợi ích quốc gia, qua đó góp phần hạ nhiệt lo ngại về nguồn cung dầu.

Giá dầu thế giới giảm

Trước đó, giá dầu chuẩn đã chạm mức cao nhất trong hơn một tháng do lo ngại về sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Chiều 20/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 16 cent, tương đương 0,18%, xuống còn 87,94 USD/thùng sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 6 là 91,42 USD.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 68 cent, tương đương 0,82%, xuống còn 81,81 USD sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 6 ở mức 85,39 đô la.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei ngày 20/7, cho biết các bên trung gian đã trao đổi thông điệp với Tehran trong những ngày gần đây, nhưng không nêu rõ nội dung các đề xuất đó là gì.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu thị trường trong nước, từ 15h ngày 16/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E10 RON95-V tăng 550 đồng/lít lên 21.750 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 550 đồng/lít lên 20.000 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 630 đồng/lít, lên 19.820 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S tăng 1.580 đồng/lít lên 23.320 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.980 đồng/lít lên 24.590 đồng/lít; dầu mazut tăng 720 đồng/kg lên 14.450 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn được áp dụng là 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 9/7 đến 16/7 đều tăng. Trong đó, xăng RON92 tăng 5,35%, xăng RON95 tăng 6,39%, dầu diesel tăng 17,03% và dầu mazut tăng 13,55%, tạo cơ sở cho việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ trong nước.

 

PV/VOV.VN
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