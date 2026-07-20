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Giá xăng dầu hôm nay 20/7: Giá dầu Brent vượt mốc 90 USD/thùng

Thứ Hai, 05:10, 20/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay (20/7), giá dầu đã tăng 3%, dầu Brent vượt mốc 90 USD/thùng. Diễn biến này xảy ra khi Hoa Kỳ và Iran mở rộng các cuộc tấn công ở Trung Đông, làm hạn chế việc vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz.

Cụ thể, sáng 20/7, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,69 USD, tương đương 3,05%, lên 90,79 USD/thùng, chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/6, tiếp tục đà tăng sau khi tăng 15,9% vào tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ ở mức 84,68 USD/thùng, tăng 2,19 USD, tương đương 2,65%, mức cao nhất kể từ ngày 12/6. Giá dầu kỳ hạn tháng trước đã tăng 15,5% trong tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 3.

Xung đột Trung Đông leo thang khi Mỹ thực hiện đêm không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran, trong khi Kuwait và Bahrain tiếp tục ghi nhận các cuộc tấn công từ Iran.

Những ngày gần đây, Mỹ và Iran đều gia tăng sức ép lên hoạt động hàng hải. Mỹ tuyên bố phong tỏa hải quân các cảng của Iran, trong khi Tehran cho biết đang kiểm soát các tàu vi phạm quy định khi qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu.

Giá dầu WTI giao dịch ở mức 82,49 USD/thùng

Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Theo Reuters, ngày 19/7, dầu WTI được giao dịch ở mức 82,49 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở ngưỡng 88,10 USD/thùng.

Trong tuần qua, thị trường năng lượng liên tục phản ứng trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đã kéo dài sang đêm thứ 7 liên tiếp. Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết, các cuộc tấn công ngày 18/7 khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương tại tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này.

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Thị trường năng lượng liên tục phản ứng trước những diễn biến mới tại Trung Đông

Bên cạnh yếu tố xung đột, giới đầu tư cũng theo dõi sát tình hình tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua khu vực này đang làm gia tăng lo ngại về khả năng nguồn cung bị ảnh hưởng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Theo các chuyên gia, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đều có thể tác động đến cán cân cung - cầu trên thị trường, qua đó hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao trong ngắn hạn.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng từ 16/7

Ở thị trường trong nước, từ 15h ngày 16/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E10 RON95-V tăng 550 đồng/lít lên 21.750 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 550 đồng/lít lên 20.000 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 630 đồng/lít, lên 19.820 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S tăng 1.580 đồng/lít lên 23.320 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.980 đồng/lít lên 24.590 đồng/lít; dầu mazut tăng 720 đồng/kg lên 14.450 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn được áp dụng là 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 9/7 đến 16/7 đều tăng. Trong đó, xăng RON92 tăng 5,35%, xăng RON95 tăng 6,39%, dầu diesel tăng 17,03% và dầu mazut tăng 13,55%, tạo cơ sở cho việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ trong nước.

 

PV/VOV.VN
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