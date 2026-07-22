Giá xăng dầu hôm nay 22/7: Dầu thế giới giảm hơn 1% giữa kỳ vọng ngừng bắn Mỹ-Iran

Giá dầu thế giới giảm

Theo Reuters, đến 08h15 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,21 USD, tương đương 1,4%, xuống còn 88,01 USD/thùng.

Trong khi đó, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao tháng gần nhất của Mỹ – đáo hạn ngày 21/7 – giảm 94 cent, tương đương 1,1%, xuống 82,29 USD/thùng. Hợp đồng WTI giao tháng 9, có thanh khoản cao hơn, cũng giảm 95 cent, tương đương 1,2%, xuống còn 81,53 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm hơn 1% (Ảnh minh họa: KT)

Các chuyên gia phân tích của ING nhận định trong một báo cáo rằng, thị trường đang xuất hiện kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Theo các nguồn tin, các bên trung gian đang đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, qua đó có thể đưa Biên bản ghi nhớ (MoU) tạm thời được đàm phán hồi tháng 6 trở lại đúng lộ trình.

Tuy nhiên, ING cũng lưu ý, vẫn còn nhiều bất đồng lớn giữa Washington và Tehran. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ có hành động đáp trả sau khi một số binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết với Reuters, Tehran đã nhận được đề xuất từ các bên trung gian về lệnh ngừng bắn 10 ngày nhằm cứu vãn thỏa thuận tạm thời được ký ngày 17/6. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Động thái ngoại giao diễn ra sau một đêm Mỹ tiếp tục không kích nhiều thành phố của Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp khu vực. Cuối ngày 20/7, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết đã bắt đầu thêm một đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 21/7: Dầu thế giới giảm nhẹ giữa tín hiệu hòa giải Mỹ - Iran VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch 21/7 khi giới đầu tư cân nhắc giữa những tín hiệu về nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran với diễn biến xung đột vẫn leo thang cùng các mối đe dọa phong tỏa hải quân của lực lượng Houthi tại Yemen.

Giá xăng dầu thị trường trong nước, từ 15h ngày 16/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E10 RON95-V tăng 550 đồng/lít lên 21.750 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 550 đồng/lít lên 20.000 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 630 đồng/lít, lên 19.820 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S tăng 1.580 đồng/lít lên 23.320 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.980 đồng/lít lên 24.590 đồng/lít; dầu mazut tăng 720 đồng/kg lên 14.450 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn được áp dụng là 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 9/7 đến 16/7 đều tăng. Trong đó, xăng RON92 tăng 5,35%, xăng RON95 tăng 6,39%, dầu diesel tăng 17,03% và dầu mazut tăng 13,55%, tạo cơ sở cho việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ trong nước.