Giá xăng dầu hôm nay 5/4: Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao

Chủ Nhật, 05:00, 05/04/2026
VOV.VN - Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, chưa ghi nhận biến động đáng kể. Trong nước, giá xăng dầu được điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Giá dầu thế giới ổn định ở mức cao

Theo Reuters, ngày 4/4, giá dầu WTI đứng ở mức 111,5 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức 109 USD/thùng, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Đây là mức cao nhất của dầu WTI kể từ năm 2020 và là vùng giá cao nhất của dầu Brent trong gần 4 năm qua.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại Mỹ, giá xăng đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu trong vòng 3 năm. Trong khi đó, tồn kho dầu thô tăng thêm 5,5 triệu thùng, lên mức 461,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/3, cao hơn dự báo, cho thấy nguồn cung vẫn ở mức tương đối dồi dào.

Giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Ở thị trường trong nước, giá xăng E5RON92 tăng 1.565 đồng/lít, giá bán tối đa không quá 25.428 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.548 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 1.817 đồng/lít, lên mức không cao hơn 26.976 đồng/lít.

Giá dầu điêzen 0.05S tăng 3.961 đồng/lít, lên mức không quá 44.788 đồng/lít. Dầu madút 180CST 3.5S tăng 1.262 đồng/kg, giá bán tối đa không vượt quá 24.593 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước; đa dạng hóa nguồn nhập khẩu; phát triển các nguồn năng lượng thay thế, trong đó có xăng sinh học E10; nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và thương mại; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong dự báo và điều hành thị trường.

 

PV/VOV.VN
