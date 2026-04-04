Giá xăng dầu trong nước và thế giới hôm nay (4/4)

Giá dầu thế giới duy trì mức cao

Theo Reuter, lúc 6h ngày 4/4 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI đứng ở mức 111,5 USD/thùng, còn dầu Brent ở mức 109 USD/thùng, giữ nguyên so với phiên trước đó. Đây là mức cao nhất của dầu WTI kể từ năm 2020, đồng thời dầu Brent cũng đang ở vùng giá cao nhất trong gần 4 năm qua.

Đà tăng của giá dầu thời gian gần đây chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ liên quan đến Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu thế giới tăng, trong nước ổn định

Giới phân tích nhận định, thị trường đang kỳ vọng các bên sẽ kiểm soát căng thẳng, tránh để tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ năm và có thể tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung, đặc biệt với khu vực châu Âu.

Tại Mỹ, giá xăng đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu trong vòng 3 năm, tạo thêm áp lực lên chính quyền trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 5,5 triệu thùng, lên mức 461,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/3, cao hơn nhiều so với dự báo, cho thấy nguồn cung vẫn tương đối dồi dào.

