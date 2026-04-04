中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu trong nước và thế giới hôm nay (4/4)

Thứ Bảy, 06:21, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu thế giới sáng 4/4 duy trì ở mức cao khi chưa ghi nhận biến động mới, trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh theo xu hướng quốc tế.

Giá dầu thế giới duy trì mức cao

Theo Reuter, lúc 6h ngày 4/4 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI đứng ở mức 111,5 USD/thùng, còn dầu Brent ở mức 109 USD/thùng, giữ nguyên so với phiên trước đó. Đây là mức cao nhất của dầu WTI kể từ năm 2020, đồng thời dầu Brent cũng đang ở vùng giá cao nhất trong gần 4 năm qua.

Đà tăng của giá dầu thời gian gần đây chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ liên quan đến Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu thế giới tăng, trong nước ổn định

Giới phân tích nhận định, thị trường đang kỳ vọng các bên sẽ kiểm soát căng thẳng, tránh để tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ năm và có thể tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung, đặc biệt với khu vực châu Âu.

Tại Mỹ, giá xăng đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu trong vòng 3 năm, tạo thêm áp lực lên chính quyền trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 5,5 triệu thùng, lên mức 461,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/3, cao hơn nhiều so với dự báo, cho thấy nguồn cung vẫn tương đối dồi dào.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 4/4/2026 tại Petrolimex lúc 0h00

PV/VOV.VN
Tag: Giá xăng dầu 5/4 giá dầu thế giới giá xăng dầu trong nước giá dầu WTI giá dầu Brent.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nhật Bản khống chế được giá xăng dầu, Hàn Quốc đối mặt áp lực tăng cao
Nhật Bản khống chế được giá xăng dầu, Hàn Quốc đối mặt áp lực tăng cao

VOV.VN - Bằng nhiều biện pháp nhanh và mạnh, Nhật Bản đã thực hiện được mục tiêu hạ giá xăng dầu bán lẻ. Trong khi đó, quốc gia láng giềng là Hàn Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu. 

Xử lý doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu
Xử lý doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu

VOV.VN - Ngày 3/4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đội Quản lý thị trường số 9 vừa xử phạt 1 doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu.

Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu xăng dầu trong tình hình mới
Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu xăng dầu trong tình hình mới

VOV.VN - Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới, với hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững thị trường xăng dầu trong nước.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá