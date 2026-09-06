Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Giá dầu Brent vượt 92 USD/thùng

Dầu Brent tăng 7,6%, dự báo giá tiếp tục đi lên

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn ở mức 92,68 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn kết thúc ở mức 91,48 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 7,6%, trong khi dầu thô Mỹ tăng gần 10%, trong bối cảnh các tuyến vận chuyển dầu tại Trung Đông tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Đà tăng của giá dầu, cùng với mức tăng mạnh hơn của giá nhiên liệu, đang làm gia tăng lạm phát và chi phí vay của các chính phủ trên thế giới, đồng thời làm dấy lên lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể suy giảm nếu tình hình không được cải thiện.

"Toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế đều chịu tác động từ dầu diesel. Đây là một trong những lý do khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức cao, bởi thị trường dự báo lạm phát sẽ tiếp tục tăng", Claudio Galimberti, chuyên gia kinh tế trưởng tại Rystad Energy, nhận định.

Ngân hàng Citi đã nâng dự báo giá dầu Brent bình quân trong quý III lên 86 USD/thùng, từ mức 80 USD/thùng trước đó, với nhận định việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang diễn ra chậm hơn dự kiến.

Các nhà phân tích của ANZ cũng nâng dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá có thể tăng cao hơn nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Giá xăng tăng, dầu diesel giảm trong kỳ điều hành mới

Trong kỳ điều hành ngày 3/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo diễn biến thị trường thế giới. Giá các mặt hàng xăng đồng loạt tăng, trong khi dầu diesel và dầu mazut giảm.

Cụ thể, xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, lên 24.570 đồng/lít. Xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, lên 23.270 đồng/lít. Xăng E5RON92 tăng 720 đồng/lít, lên 22.480 đồng/lít.

Ở nhóm nhiên liệu diesel, giá dầu diesel 0.05S giảm 340 đồng/lít, còn 27.740 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 100 đồng/lít, lên 26.730 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 500 đồng/kg, xuống 17.640 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít hoặc kg đối với dầu diesel và dầu mazut, sử dụng nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước. Quỹ Bình ổn giá không được chi đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Theo cơ quan điều hành, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong khoảng thời gian từ kỳ điều hành ngày 27/8 đến ngày 3/9 diễn biến trái chiều.

Giá RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 bình quân ở mức 117,026 USD/thùng, tăng 4,628 USD/thùng, tương đương 4,12%. Giá RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III đạt 121,018 USD/thùng, tăng 4,700 USD/thùng, tương đương 4,04%.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S giảm 1,788 USD/thùng, tương đương 1,14%, xuống 154,700 USD/thùng. Giá dầu mazut 180CST 3,5S giảm 25,446 USD/tấn, tương đương 4,16%, còn 586,062 USD/tấn.

Việc giá xăng trong nước tăng trong kỳ điều hành ngày 3/9 diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu thế giới biến động mạnh, trong đó những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục tác động đến tâm lý và nguồn cung trên thị trường.

Giá dầu Brent vượt 92 USD/thùng, tăng 7,6% trong tuần

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên ở mức 92,68 USD/thùng, tăng 76 cent, tương đương 0,8%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn kết thúc ở mức 91,48 USD/thùng, tăng 18 cent, tương đương 0,20%.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 7,6%, trong khi giá dầu thô Mỹ tăng gần 10% do các tuyến đường cung ứng ở Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn bởi chiến tranh.

Giá dầu tăng gần 10% trong tuần, dầu diesel Mỹ lập kỷ lục (Ảnh minh họa: KT)

Đà tăng của giá dầu cùng với giá nhiên liệu tăng mạnh đã đẩy lạm phát và chi phí vay nợ của chính phủ lên cao trên toàn thế giới, đồng thời làm gia tăng lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể suy giảm nếu không có các biện pháp hỗ trợ.

“Các lĩnh vực của nền kinh tế đều bị ảnh hưởng bởi dầu diesel. Đây là một trong những lý do khiến lợi suất trái phiếu chính phủ tại Mỹ cao như vậy, đó là kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục tăng”, ông Claudio Galimberti, nhà kinh tế trưởng tại Rystad Energy cho biết.

Giá dầu diesel trung bình tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng làm gia tăng gián đoạn nguồn cung. Theo dữ liệu của AAA, một gallon dầu diesel hiện có giá trung bình 5,85 USD tại Mỹ.

Giá dầu diesel có thể tiếp tục tăng do lượng tồn kho giảm mạnh, trong bối cảnh các bang nông nghiệp tại nhiều khu vực trên cả nước bước vào mùa thu hoạch và gieo trồng. Dầu diesel là nhiên liệu chính cho các thiết bị nông nghiệp. Hợp đồng tương lai tương đương của dầu diesel là dầu sưởi cũng tăng mạnh khi mùa đông đến gần.

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Giá dầu Brent ở mức 95,52 USD/thùng VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (sáng 4/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn hiện ở mức 95,52 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ là 91,30 USD.

Citi đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình trong quý III lên 86 USD/thùng, từ mức 80 USD/thùng, cho rằng việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến trước đó.

Các nhà phân tích của ANZ cũng nâng dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn lên 95 USD/thùng, với rủi ro tăng giá nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, xua tan lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động, nhưng đồng thời củng cố thêm lý do để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối tháng 9.

“Số liệu việc làm khả quan cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất và điều đó đang gây áp lực lên giá dầu WTI”, ông John Kilduff, đối tác của Again Capital nhận định.

Giá xăng dầu trong nước tăng từ 3/9

Giá xăng dầu ngày 3/9 mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8 và kỳ điều hành ngày 3/9 là 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).